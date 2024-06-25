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英國王室︱73歲安妮公主受傷腦震盪留院　英媒曝疑遭馬匹踢傷

健康資訊

發布時間： 14 小時前

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安妮公主發生意外受傷送院。（法新社圖片）

【英國王室／安妮公主／腦震盪／查理斯／凱特】英國王室的健康問題近日成為大眾關注的焦點，而繼英王查理斯三世及凱特王妃患病消息傳出後，再有王室成員傳出壞消息。73歲的安妮公主（Princess Anne）在莊園內疑遭馬匹撞倒或踢傷其頭部底腿部，導致她出現輕傷，以及有輕微腦震盪情形，現正留院觀察。

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綜合外媒報道，白金漢宮聲明指出，事發生在當地時間23日晚上，安妮公主於其在格羅斯特郡的住處「蓋特科姆公園莊園」（Gatcombe Park estate），散步時被馬匹踢傷，導致受輕傷，並有腦震盪，目前已送往醫院留醫，並預計她將完全及快速康復。

而英王查理斯三世已得悉情形，正密切留意胞妹安妮公主的情況，也代表整個王室向安妮公主致以最誠摯問候，祝願她早日康復。

安妮公主是一名專業馬術運動員，自少受訓，並曾在1976年代表英國參加奧運會的馬術項目。

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健康問題 查理斯 凱特王妃 馬術運動 皇室 英國

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