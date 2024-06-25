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夏日驅蚊｜醫生揭8種「蚊選之人」　1種血型最吸蚊【附4招防蚊叮】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

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【蚊叮蟲咬/蚊子/O型血/夏天/吸蚊/防蚊/血型/惹蚊/肥胖/體質/氣味/溫度/顏色】夏天是蚊蟲出沒季節，要避免蚊叮蟲咬原來有方法！有台灣醫生拆解「蚊選之人」的特質，其中一個更是先天因素所致。故此，後天防蚊很重要。

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O型血人最吸蚊

台灣小兒科醫生傑登在其Facebook專頁「傑足先登 傑登醫師」發文，拆解夏日「蚊選之人」的特質，以往對於「吃太多肉或酸性體質」的人會較容易被蚊子叮咬的說法，醫生指出溫度、二氧化碳、氣味和深色是4大因素吸引蚊子，綜合以下8種吸蚊體質

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1. 體溫較高

因蚊子對熱度敏感，故此體溫較高的人會容易吸引蚊子。

2. 呼出更多二氧化碳

代謝快的兒童、孕婦、和體型較大的人會呼出更多二氧化碳。

3. 汗味重

人體汗水含乳酸、尿酸和氨，同屬蚊子最愛的味道。

4. 皮膚上的細菌

人體皮膚表面有細菌會代謝皮膚上的游離脂肪酸，因而產生多種不同氣味的羧酸，更容易被叮咬。

5. O型血

根據刊登在《醫學昆蟲學雜誌（Journal of Medical Entomology）》一項日本千葉害蟲防除技術研究所的研究報告，就O、B、AB、A等4種血型的受試者進行測試，發現白線斑蚊（又稱白紋伊蚊）有83.3％會停留在O型血型者身上，其次是A型血。故此，相比之下O型血的人都會比較容易吸蚊。

6. 運動後

運動後人體會排出代謝物和呼出更多二氧化碳。

7. 穿深色衣服

蚊子眼睛對於深色敏感，故此穿著深色衣服的人會容易惹蚊。

8. 愛喝酒

喝酒後會讓人體散發出乙醇和其他代謝物，是吸蚊的最大誘因。

4招防蚊叮

對於「蚊選之人」，傑登醫生建議4招防止蚊叮：

1. 穿著「淺色」長袖褲

2. 沖掉汗水，補充水分

盡量抹走吸引蚊子的因素，故此夏天保持皮膚乾淨和降低體溫會有幫助，亦小心塗擦香水也可能招蚊，故建議少用。

3. 使用有效的防蚊液：醫生建議使用含以下成分的防蚊產品直接塗擦在外露皮膚上便可有效防蚊：

  • DEET
  • Picaridin
  • PMD
  • ​IR3535

相關報道：超市大搜查｜17款驅蚊劑成分大比拼　醫生教睇成分揀驅蚊劑

4. 和容易招蚊的人一起出門：醫生笑言這個方法非科學，但實際上卻很奏效，因為旁邊的人對於蚊子來說更吸引。

同場加映：9款5星滿分安全名單

消委會報告中亦嚴選出5星滿分安全名單的驅蚊劑，當中9款驅蚊劑如下：

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