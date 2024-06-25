夏日驅蚊｜醫生揭8種「蚊選之人」　1種血型最吸蚊【附4招防蚊叮】

【蚊叮蟲咬/蚊子/O型血/夏天/吸蚊/防蚊/血型/惹蚊/肥胖/體質/氣味/溫度/顏色】夏天是蚊蟲出沒季節，要避免蚊叮蟲咬原來有方法！有台灣醫生拆解「蚊選之人」的特質，其中一個更是先天因素所致。故此，後天防蚊很重要。

最新影片：

O型血人最吸蚊

台灣小兒科醫生傑登在其Facebook專頁「傑足先登 傑登醫師」發文，拆解夏日「蚊選之人」的特質，以往對於「吃太多肉或酸性體質」的人會較容易被蚊子叮咬的說法，醫生指出溫度、二氧化碳、氣味和深色是4大因素吸引蚊子，綜合以下 8種吸蚊體質 ：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

1. 體溫較高

因蚊子對熱度敏感，故此體溫較高的人會容易吸引蚊子。

2. 呼出更多二氧化碳

代謝快的兒童、孕婦、和體型較大的人會呼出更多二氧化碳。

3. 汗味重

人體汗水含乳酸、尿酸和氨，同屬蚊子最愛的味道。

4. 皮膚上的細菌

人體皮膚表面有細菌會代謝皮膚上的游離脂肪酸，因而產生多種不同氣味的羧酸，更容易被叮咬。

5. O型血

根據刊登在《醫學昆蟲學雜誌（Journal of Medical Entomology）》一項日本千葉害蟲防除技術研究所的研究報告，就O、B、AB、A等4種血型的受試者進行測試，發現白線斑蚊（又稱白紋伊蚊）有83.3％會停留在O型血型者身上，其次是A型血。故此，相比之下O型血的人都會比較容易吸蚊。

6. 運動後

運動後人體會排出代謝物和呼出更多二氧化碳。

7. 穿深色衣服

蚊子眼睛對於深色敏感，故此穿著深色衣服的人會容易惹蚊。

8. 愛喝酒

喝酒後會讓人體散發出乙醇和其他代謝物，是吸蚊的最大誘因。

4招防蚊叮

對於「蚊選之人」，傑登醫生建議4招防止蚊叮：

1. 穿著「淺色」長袖褲

2. 沖掉汗水，補充水分

盡量抹走吸引蚊子的因素，故此夏天保持皮膚乾淨和降低體溫會有幫助，亦小心塗擦香水也可能招蚊，故建議少用。

3. 使用有效的防蚊液：醫生建議使用含以下成分的防蚊產品 直接塗擦在外露皮膚 上便可有效防蚊：

DEET

Picaridin

PMD

​IR3535

相關報道：超市大搜查｜17款驅蚊劑成分大比拼 醫生教睇成分揀驅蚊劑

4. 和容易招蚊的人一起出門：醫生笑言這個方法非科學，但實際上卻很奏效，因為旁邊的人對於蚊子來說更吸引。

同場加映：9款5星滿分安全名單

消委會報告中亦嚴選出5星滿分安全名單的驅蚊劑，當中9款驅蚊劑如下：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5