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香港劏房｜$5300月租100呎劏房與男友同居　新晉女演員讚夠光猛有電梯

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 10 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

$5300月租100呎劏房與男友同居，新晉女演員讚夠光猛有電梯。

【劏房/納米樓/蝸居】不少香港人都希望可以買樓，舒舒服服地組織家庭，但香港樣樣都貴，並非人人買得起。最近，香港有位新晉女演員於社交平台發布影片，分享兩年前與男友在長沙灣合租劏房的體驗，以$5,300月租約100呎的單位，雖然居住環境不大，但有齊廚房、廁所及廳，而且巧妙的收納方式，劏房秒變日式溫馨小蝸居，網民大讚︰「小小的屋子布置得很溫馨，充滿愛！」

最新影片︰

童學園
學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業　學海無涯再自修金融下一步轉行？

現與男友在澳洲新西蘭工作假期的新晉女演員田小凝，曾拍攝《憂鬱之島》、《詩恩》及《浮沈》等電影及短片，亦憑《憂鬱之島》與一眾演員出席金馬獎頒獎典禮。近日她就以網名「不愛吃的無厘頭」於小紅書上，發布以「HK香港十平米劏房租金$2650人均每月」為題的影片，分享與男友兩年前在香港住的第一間小蝸居環境及體驗。

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香港劏房｜劏屋方便又安全

單位位於長沙灣和深水埗交界，步行5分鐘就可以到地鐵站。單位並非面向大馬路，所以不會太嘈吵；亦不是面對大廈的內巷，可看到日落和陽光日照，採光甚好！屋內最大賣點是四個採光大窗，她稱為了這窗戶，加多7佰元租金也是值得。單位在12樓頂樓，需要搭電梯到11樓再往上走一層，所以也不算太累！樓下兩個出入口都有24小時有保安，附近又有無數的小吃，就算凌晨也有燒烤之類，相當便利。

公屋裝修｜140呎納米公屋細如泊車位大門到床僅10步　設計師教3招增空間感變大屋

香港劏房｜麻雀雖小 五臟俱全

影片中可見門口放置了兩口子的鞋履，田小凝解釋這是個一單位分拆為四戶劏房，所以單位大門是上了鎖，不怕被人家偷。甫進門是一條狹窄的走廊，她揶揄「走廊激細，只可容納一人」，較肥的人要貼住牆行，令牆身發黑。左邊是獨立廁所，但沒有乾濕分離，並需要利用鏡後的櫃及假天花來擺放雜物。大門亦不能完全打開，因門後擺放了袋、雨傘等物件。

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公屋治安｜公屋貼告示揭密碼用足1年　街坊嬲爆：順豐都知密碼

走廊放了一個小衣架作為「迷你衣帽間」，掛了她和男友的衣服。大廳同樣是睡房，格局一目了然，一邊是有齊小雪櫃、鋅盤、電磁爐、抽油煙機等必備的電器，另一邊則是張「朝拆晚行」的梳化床，懶人沙發可以拉出來放平就是床了！還有一個用$20至$40紅酒箱砌成的木櫃，連假天花的虛位也用來放雜物，用盡每吋空間。可惜最後退房時，屋主故意扣他們的押金，最後弄到要上法庭先可以把錢拿回來！

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資料及圖片來源︰不愛吃的無厘頭@小紅書

同場加映：香港升降機樓層英文意思

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