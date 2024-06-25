室內晾衣「噏味」濃？一招教你趕走異味、霉菌及細菌

天文台早前發布2024年全年展望，預料香港全年平均氣溫偏高，同時今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目正常至偏多，有機會受暴雨影響。梅雨季天氣潮濕悶熱，衣物清洗後只能在室內晾乾，但香港蝸居狹窄，晾衣的空間有限，衣物晾得密密麻麻，容易滋生細菌，形成「噏味」，不知照穿還是重洗好？其實只要洗衣時加入一款家居好物，就能長效96小時趕走「噏味」兼殺菌，讓你的衣物潔淨更徹底。

室內晾衣易生細菌 難忍一屋「噏味」



面對梅雨季潮濕悶熱天氣，很多人都逼不得已在室內晾衣，但有研究顯示，當室內溫度高於25度，濕度達70%以上，洗完的衣服很容易滋生細菌，「噏味」隨之而生，此時都不知照穿還是重洗好。為防止臭味，不少人會選擇在清洗時加入濃香味的柔順劑，但治標不治本，實在難掩「噏味」。

日本大熱洗衣好物 一支長效96小時消臭防噏



難道只能等好天才能洗衣？但堆積如山的髒衣服亦是細菌的另一溫床。其實想不受天氣影響，在室內晾衣都無「噏味」，只要使用日本熱賣的全新日本製的室内晾衣型潔霸超濃縮殺菌洗衣棒，一支就可以分解隔夜頑垢，超越一般洗衣珠的潔淨力、殺滅99.99%病毒及細菌，同時有效抑制洗衣機槽霉菌滋生，加上採用日本追擊源頭技術，徹底去除污漬，長效消臭防噏96小時，特別適合室內晾衣使用。

潔霸洗衣棒以嶄新日本技術100%高滲透淨白粒子，快速溶解，深入衣物纖維迅速分解衣物上各種隔夜頑垢，有效去除食物漬及汗漬。提提大家，正確使用洗衣棒應先放洗衣棒入洗衣機槽深處，再放入衣物，才能令洗衣棒發揮最佳潔淨功能。

實測！洗衣後污漬不留痕 衣物潔白如新



為了測試洗衣棒的潔淨力，我們做了一個少少測試，先在潔白的T-shirt上塗上醬汁污漬，再以洗衣棒放入洗衣機清洗，結果污漬輕易被洗走，而且不留痕跡，T-shirt潔白如新，展現超強潔力。

有了潔霸超濃縮殺菌洗衣棒(室内晾衣型)，不用再受天氣影響，隨時隨地都可以擁有潔淨清新的洗衣體驗，即使室內晾衣都無有怕！

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（特約）