日本和服｜淺草和服店出租限量Hello Kitty腰帶　女生打卡必穿甜美度爆燈

▲ 真的很可愛呢！

日本是不少香港人的「鄉下」，現在日元匯率又低企，港人返鄉下的次數自然增加了。既然去日本旅行，當然要體驗一下穿和服的滋味，最近一間位於東京淺草的和服店Kesa Tokyo就有新搞作，除了有傳統的和服租借外，還推出限量Hello Kitty和服腰帶，由於造型可愛，成為了不少女生打卡必穿之選。

傳統腰帶換成Hello Kitty大頭形狀

這款和服腰帶充滿少女味，是將傳統腰帶換成Hello Kitty大頭形狀，而且繫上紅色或粉紅色的蝴蝶結，可以跟好姊妹一人一個顏色呢！而腰帶正面也加上Kitty的標誌性蝴蝶結，並綴以心心珍珠作裝飾，無論正面背面看起來都超可愛，但女生們打卡時就偏向做「影後」，可以完整地將Hello Kitty大頭呈現，「卡哇伊」呢！

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除了做「影後」外，不少女生也帶同Kitty本尊一起打卡，她們將本尊毛公仔掛在小藤籃上，與腰帶互相輝映，不過Hello Kitty腰帶有限定數量，所以想跟閨蜜戴上這款腰帶打卡，就一定要及早預約。

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