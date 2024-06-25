  • 28°C
香港時間 : 2024626日 (三) 02:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本和服｜淺草和服店出租限量Hello Kitty腰帶　女生打卡必穿甜美度爆燈

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 12 小時前

最後更新： 10 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

真的很可愛呢！

日本是不少香港人的「鄉下」，現在日元匯率又低企，港人返鄉下的次數自然增加了。既然去日本旅行，當然要體驗一下穿和服的滋味，最近一間位於東京淺草的和服店Kesa Tokyo就有新搞作，除了有傳統的和服租借外，還推出限量Hello Kitty和服腰帶，由於造型可愛，成為了不少女生打卡必穿之選。

傳統腰帶換成Hello Kitty大頭形狀

這款和服腰帶充滿少女味，是將傳統腰帶換成Hello Kitty大頭形狀，而且繫上紅色或粉紅色的蝴蝶結，可以跟好姊妹一人一個顏色呢！而腰帶正面也加上Kitty的標誌性蝴蝶結，並綴以心心珍珠作裝飾，無論正面背面看起來都超可愛，但女生們打卡時就偏向做「影後」，可以完整地將Hello Kitty大頭呈現，「卡哇伊」呢！

點擊圖片放大
+6
+5

除了做「影後」外，不少女生也帶同Kitty本尊一起打卡，她們將本尊毛公仔掛在小藤籃上，與腰帶互相輝映，不過Hello Kitty腰帶有限定數量，所以想跟閨蜜戴上這款腰帶打卡，就一定要及早預約。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜楊梓菁生仔「食全餐」傷口發炎放血水　曾誤餵囝囝食湯渣致他肚瀉10日

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

潮物速報｜麥當勞Hello Kitty限量水晶麻雀套裝　招財福堡餐低至$39【內附發售地點】
12:37 2024/01/16
潮物速報｜麥當勞Hello Kitty限量水晶麻雀套裝　招財福堡餐低至$39【內附發售地點】
【Hello Kitty 50周年】海港城設5米高Hello Kitty達摩　聯乘雕塑、金箔畫售$19,800起
17:37 2024/01/24
【Hello Kitty 50周年】海港城設5米高Hello Kitty達摩　聯乘雕塑、金箔畫售$19,800起
山姆超市｜山姆買Hello Kitty麻雀中伏　港女打牌驚見5隻六萬：打半個鐘先知
13:32 2024/02/15
山姆超市｜山姆買Hello Kitty麻雀中伏　港女打牌驚見5隻六萬：打半個鐘先知
潮流情報｜Hello Kitty誕生50週年紀念　聯乘BEAMS推出復古風系列
13:05 2024/05/13
潮流情報｜Hello Kitty誕生50週年紀念　聯乘BEAMS推出復古風系列

你可能感興趣

潮物速報｜麥當勞Hello Kitty限量水晶麻雀套裝　招財福堡餐低至$39【內附發售地點】
12:37 2024/01/16
潮物速報｜麥當勞Hello Kitty限量水晶麻雀套裝　招財福堡餐低至$39【內附發售地點】
【Hello Kitty 50周年】海港城設5米高Hello Kitty達摩　聯乘雕塑、金箔畫售$19,800起
17:37 2024/01/24
【Hello Kitty 50周年】海港城設5米高Hello Kitty達摩　聯乘雕塑、金箔畫售$19,800起
山姆超市｜山姆買Hello Kitty麻雀中伏　港女打牌驚見5隻六萬：打半個鐘先知
13:32 2024/02/15
山姆超市｜山姆買Hello Kitty麻雀中伏　港女打牌驚見5隻六萬：打半個鐘先知
卡通動漫 旅遊資訊 日本 Hello Kitty 東京 旅遊行程 時裝服飾

最高瀏覽

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因