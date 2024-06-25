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行山裝備｜56歲男子獨行龍蝦灣失蹤1日不治　專家教行山1個裝備可救命【附飲水計算公式】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

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【行山／夏天／中暑／脫水／化學博士／行山達人／K Kwong】每逢夏天，不論大人、小孩子都特別喜歡與陽光玩遊戲，但一不小心可能會賠上性命。近日有行山客獨自上山，失蹤一天後被尋回，但最終仍然不治。有專家指出，夏天行山容易脫水，故此補水尤其重要。熱愛行山的化學專家K Kwong教大家計算行山喝水量及宜忌，提醒大家郊遊玩樂時，亦需注意安全和身體狀況。

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56歲男子曾承基於上周日（23日）早上離家，獨自前往西貢龍蝦灣行山期間失蹤，翌日（24日）在刀片脊被發現，當時搜救人員發現男子有中暑跡象，幸仍有微弱的呼吸和脈搏，立刻送院搶救。惟送院後情況危殆，最終於當晚離世。

拆解行山帶水公式

夏日炎炎，不少人喜歡登山郊遊，但裝備不夠，可能命喪山上。化學博士K Kwong早前在TOPick直播節目上分享行山經歷，表示自己熱愛行山，但上山前必須做好準備，否則「山未行完已賠上性命」。他指出行山不同行郊遊徑，根據他以往經驗，不少「行山初哥」以為自己對於行山這回事瞭如指掌，輕視夏天行山的準備，蚊叮蟲咬是其次，最重要和致命的關鍵，是容易導致中暑。K Kwong行山的經驗多不勝數，憑經驗得出行山最重要的是水，而往往很多人不知道要帶多少水上山才足夠。他提出一條計算帶水量的「公式」，與當天氣溫息息相關：

（氣溫）攝氏32度，每小時喝200毫升水；攝氏34度，每小時喝400毫升水；攝氏36度，每小時喝600毫升水，如此類推。

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專家籲行山忌缺水

K Kwong指出，根據他以往豐富的行山經驗，冬天行山和喝水量明顯沒有夏天的多，「冬天行十幾公里都係300ml水就足夠」。他指，夏日行山之所以可奪命，很多時並非因為行山路徑崎嶇，反而是因為沿途上沒有遮擋，指「陽光可以直接殺死你」。故此，防曬、補水是防止中暑重要的一環，強調行山人士切勿輕視喝水的重要性。

1方法帶水上山消暑解渴

他分享自己一個行山帶水的小貼士，平日行山（短程）他習慣帶備兩支1.2公升的液體，包括一支清水和他自創的「K仔水」（裡面混合水、利賓納/醋/檸檬汁、一匙羹鹽），兩支皆需要在出發前已雪成冰狀。在行山的過程中，「K仔水」會較容易溶解成液體，故此可慢慢加入冰塊中飲用，冰涼解暑。他續指，冰塊除了可以用來解渴，在關鍵時刻更可用來急救或冰敷，一物兩用。

忌穿短衫短褲波鞋 1裝備可救命

此外，行山裝備同樣不可忽視，很多人因為天氣炎熱而習慣穿背心短褲上山，其實是大錯特錯。他分享自己行山的裝備包括有，長袖且淺色的透氣上衣，最好是運動質地、快乾為佳，長褲阻擋被野草刺傷小腿皮膚，合適的行山鞋及任何輔助上山或防曬裝備，如手套、行山杖、太陽眼鏡、帽子、蚊怕水、防曬霜等。在芸芸裝備當中，他尤其是注重鞋子，必須是合規格的釘鞋及高筒較為理想。

我一睇佢對鞋就知道佢識唔識行山，無鞋我係唔會帶佢上山嘅！

他強調一對合適的行山鞋能夠救回一命，就如同一次他在山上遇上意外差點「斷腳」，因為有鞋子的保護才能夠讓他支撐到下山，故此，他笑言自己行山的衫褲都是「幾十蚊便宜貨」，惟獨是鞋子不能夠慳。

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