粵港合作｜李家超周四率團赴廣州出席粵港合作聯席會議　規劃未來合作計劃

▲ 李家超今早（25日）出席行政會議前會見記者。（梁偉榮攝）

李家超今早（25日）出席行政會議前會見記者，預告周四（27日）會率領多位司局長及官員赴廣州，出席第24次粵港合作聯席會議，將於會上總結過去一年粵港合作成果，包括大灣區青年就業計劃、「港車北上」大灣區律師執業試等政策，以及規劃未來計劃，在科技創新、金融及醫療衛生等方面加強粵港合作。

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李家超指，是次會議目標為「承先啟後」，一方面總結過去一年粵港合作成果，包括大灣區青年就業計劃和「港車北上」等政策的成功推行，對香港居民及企業用好粵港澳大灣區機遇，以及推動大灣區各城市的高水平協同發展發揮關鍵作用；另一方面將闢劃未來合作計劃，尤其在科技創新、金融領域、醫療衞生、跨境交通、投資貿易互聯互通等方面，持續深化粵港合作。

李家超亦稱，除粵港合作聯席會議之外，香港亦持續與內地不同地方緊密合作，積極與各省、市、自治區加強文化經貿等各方面的合作，促進高質量發展，以香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」 的角色，與內地不同地方優勢互補，協同發展新質生產力，推動高質量發展，互利共贏。

七一回歸臨近，李家超指，香港現時大致平穩、安全已獲保障，七一當日會有許多慶祝活動、優惠，形容為「喜氣洋溢」，並提到香港經歷2019年的顏色革命，認為市民會珍惜現時安全平穩的局面，以喜慶態度迎接七一。被問到今年再無七一遊行，他亦稱，每個人對不同事情有意見很正常，但表達方法亦有很多，現時已設有不同渠道讓市民表達意見，希望大家以喜慶的心情渡過七一，並慎防公眾活動被騎劫，警方會一如既往按實際需要進行治安管理。

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