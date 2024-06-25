「神」父改名︱爸爸姓「神」為兒子改霸氣名字　返學慘成全班同學笑柄：好自卑

▲ 一名「神」姓父親為兒子改了一個超霸氣名字，竟令兒子大感超自卑「不敢做壞事」。(iStock圖片)

【改名/BB改名/中文名】特殊姓氏何其多，改名稍一不慎隨時淪為笑柄。台灣一名爸爸姓「神」，兒子出生後，他絞盡腦汁地幫兒子取了一個霸氣名字，期許他不要做壞事，怎料該名字不但惹來師長和同儕們大笑，更令兒子超自卑地喊「我不敢做壞事」。

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台灣一名「神」姓爸爸，為求幫兒子改一個超霸氣名字，竟忽發奇想地改名「神正義」，他強調說道「他這輩孕絕對不能做壞事，連闖紅燈都不行」。由於名字實在太過「神」，令兒子在求學路上，一直備受老師和同學關注，他亦很有自知之明，自嘲地說「不用管我！我不敢做壞事！」

父親生前曾告訴神正義，聽長輩曾說，老家在中國深山裏，要先從廣州搭火車到韶關，再轉搭八小時公車到曲江縣城，還要再搭車走四小時山路才抵達。當時的他認為，「真搞不懂，祖先們到底是犯了什麼滔天大罪，為何躲到這種窮鄉僻壤來！」，後來和內地的親戚了解後，才曉得神家其實是很有錢的大戶人家。他坦言，目前只遇過3個姓神的人。

內地亦有一名父親姓「神」，在女兒出生後就想了多個名字讓家人票選，眾人選了「神晶冰」這個名字，認為此名字寫起來十分漂亮。沒想到護士一聽就忍不住大笑，神晶冰讀音跟「神經病」十分相似，讓護士忍不住吐槽說，「浪費了這麼好的姓氏」。事實上「神」姓在《百家姓》中並沒有出現，屬於稀少的姓氏，相傳神姓的人是神農氏的後裔。

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