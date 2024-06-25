政府工｜天文台請社交媒體主任月薪高達45K　即睇工作內容+申請方法

▲ 天文台請小編，月薪高達45K，即睇申請方法。（經濟日報資料圖片）

【政府工/政府職位空缺/非公務員/政府招聘/筍工/康文署/圖書館】求職季節又到，政府工一向是不少人心目中的「筍工」，每次有新招聘都會吸引大批打工仔和應届畢業生應徵。天文台現正招聘社交媒體主任（小編），月薪45,640元 ，負責管理天文台的社交媒體平台，獲錄用者將會按為期一年之的非公務員合約條款聘用。

政府工｜天文台社交媒體主任職責

(1) 探索、發展及設立新的天文台社交媒體平台。

(2) 管理天文台的社交媒體平台。

(3) 設計、製作、發布社交媒體內容，包括文字、信息圖、影片、動畫、劇本／故事等。

(4) 利用社交媒體推廣天文台服務、宣傳防災意識和鼓勵公眾參與等活動。

(5) 協助監察與天文台相關的新聞和信息，擬定回應方式及信息發放。

(6) 執行其他天文台的相關職務。



註: 受聘人或須輪班及不定時（包括星期六、星期日及公眾假期）工作，以及在惡劣天氣情況下，如熱帶氣旋、暴雨或其他緊急情況下工作。

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政府工｜天文台社交媒體主任薪酬

每月港幣45,640元

政府工｜天文台社交媒體主任入職條件

(1) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，以主修新聞學、傳理學、創意媒體、市場學、公共關係為佳，或具備同等學歷；

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或同等成績；

(3) 在取得上述學歷後，具備最少三年於大型機構負責多媒體、網絡出版及市場推廣、公眾參與項目、新聞傳播、公共關係或企業通訊方面的全職工作經驗 ；

(4) 在取得上述學歷後，具備最少兩年於大型機構負責發展及管理社交媒體平台，利用社交媒體、以及互動、數碼及/或手機程式從事市場推廣、推動公眾參與的工作；

(5) 熟悉如何在社交媒體平台（如Facebook、Instagram）設計、製作內容及推出公眾參與活動；

(6) 熟悉資訊科技，並擅長社交媒體及多媒體的工具（包括文字處理、試算表、簡報軟件、圖像設計及影片編輯軟件如Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects等）；

(7) 具備良好的溝通、組織及表達技巧以及良好的中英文書寫及說話能力；及

(8) 對氣象有相當興趣及了解天文台的核心服務。

政府工｜天文台社交媒體主任聘用條款

獲錄用者將會按為期一年之的非公務員合約條款聘用。

政府工｜天文台社交媒體主任福利

受聘人如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得的基本薪金總額的15%。

政府工｜天文台社交媒體主任申請手續

申請表格[G.F.340 (7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

所有申請人（不論以親身、郵寄或以網上方式遞交），均須提供有關學歷證書副本、修業成績表副本、相關語文能力證明文件副本及相關工作經驗的證明文件副本，並於截止申請日期或之前郵寄至下述聯絡地址（信封上的郵戳日期將視為遞交日期）。信封面須註明「申請社交媒體主任」及網上申請編號（只適用於網上申請人）。

聯絡地址：九龍尖沙咀彌敦道 134A 號香港天文台人事組

查詢電話：2926 8512

截止申請日期：2024年6月26日 23:59:00

部門網址：https://www.hko.gov.hk

經互聯網遞交申請：【按此連結】

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