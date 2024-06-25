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胰臟癌｜胰臟癌年輕化存活率不到5% 醫生揭「癌王」早期唯一徵狀

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 14 小時前

最後更新： 13 小時前

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【胰臟癌/存活率/年輕化/死亡率/症狀/徵狀/體重下降/腹脹/糖尿病/跡象/血糖上升/高危因素/高風險/高糖食物】「癌王」胰臟癌年輕化，而且死亡率大增！台灣衛福部近日公布台灣10大死因，癌症連42年居首位。有醫生表示，與10年前相比，胰臟癌死亡率上升，且有年輕化趨勢。胰臟癌存活率不到5%，醫生警示，「癌王」早期唯一徵狀，民眾若出現改徵狀應留心。

台灣禾馨民權健康管理診所院長林相宏在近日在faecbook專頁表示「胰臟癌絕對在上升，而且年輕化中」，死亡人數上升57.4%，死亡率增加57.5%。而且全世界都在上升；另研究發現，小於55歲的年輕胰臟癌患者上升的趨勢，比年老的還要快。林醫生進一步指出，年輕胰臟癌患者已經佔了約10~15%，在美國胰臟癌已是死亡率第3位，美國預計2030年會上升到第2位。

此外，林醫生也引述台北榮總胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘稱，罹患胰臟癌原因？與攝取肉類、高糖、高脂肪、抽菸有關。林醫生則以多年從醫經驗認為，胰臟癌有症狀大多已中晚期，如果沒有症狀時，開始血糖上升就要小心，因在診斷胰臟癌的3年前，血糖其實已經開始上升。

林醫生建議，若出現3大症狀，包括：糖尿病、腹脹、體重下降，以及高風險族群，包括：家族史、抽菸、喝酒、糖尿病 、肥胖者，請定期接受胰臟癌篩檢。

此外。台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，胰臟生產的胰島素可幫助調節血糖，食過多甜食，會增加胰臟負擔。另科戴鋒泉醫生指出，胰臟癌是胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，胰臟位處隱密，病變發生時可能沒有症狀，常常被人們忽略。台灣每年因胰臟癌過世的人數約有500人，其5年存活率為1%至4%。

胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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同場加映：高糖食物增胰臟癌風險

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