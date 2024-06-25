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卵巢癌︱25歲女發現「朱古力瘤」　5年後驚變15cm卵巢腫瘤切除左卵巢輸卵管

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 9 小時前

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25歲女發現「朱古力瘤」，5年後驚變15cm卵巢腫瘤！需切除左卵巢輸卵管。

【朱古力瘤/子宮肌瘤/卵巢腫瘤/卵巢癌/症狀】女士們定期做婦科檢查非常重要！台灣一名25歲女子因月經不調求診婦科，發現長了一個3cm「朱古力瘤」；怎料5年後竟演變成15cm大的卵巢惡性腫瘤，她最終需切除左邊卵巢及輸卵管，令她心存餘悸：慶幸有及早發現。

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事主在社交平台「Dcard」發文，表示自己在2019年因為月經不調而到婦科求醫，發現長了一個3cm「朱古力瘤」；之後她轉到另一間診所，診斷後被認為是長在子宮後面的子宮肌瘤，而不是「朱古力瘤」，需要持續追蹤。而事主在診所持續追蹤期間發現，肌瘤大概一年長大1cm，直到今年因月經遲遲不停，再檢查後發現肌瘤已長至8cm。因肌瘤一直持續長大，醫生建議事主做手術切除。

驚變15cm卵巢腫瘤 需切除左卵巢輸卵管

事主聽取建議，轉到大醫院交代情況後，醫生為其照腹部超音波，結果發現事主的肌瘤有空洞，不太正常，但仍溫柔安慰稱可能只是出血造成壞死等，著她去抽血和預約磁力共振掃描（MRI），不要太擔心。

結果，事主照完MRI獲得報告，醫生直言：

這不是子宮肌瘤，是11厘米大的卵巢腫瘤，而且有可能是惡性腫瘤。

慶幸的是，MRI顯示事主子宮附近很乾淨，研判只是卵巢癌初期；但仍需要開腹手術，或需切除卵巢及輸卵管。

事主聞言後如遭晴天霹靂，「真的一直狂哭，怎麼會這樣我才25歲欸！」。後續在等待手術期間，事主明顯感覺不適：

肚子很大而且很硬，躺著就有硬硬一塊，而且尿尿沒有怎麼順，每一天都是拉肚子…… 一起床腹部就很不舒服，坐車晃也會痛！

最終，事主經歷6個小時手術，將已經長到15cm的腫瘤切除，左卵巢和輸卵管也未能幸免。術後住院3日回家休養，她坦言：「開完刀回家直接少3公斤，肚子對比差超多！」

警世：要定期做檢查

事主出院後第一次覆診，被確定為低惡性度的「顆粒細胞瘤第一期」。她慶幸表示，好在及早發現問題並切除，目前才沒有大礙；更希望大家要定期做檢查：

卵巢癌通常發現都是第三期以上，因為真的沒有什麼症狀！我一直以來真的只有月經不規律、幾乎一個月月經停不下來，後面出血都是深咖啡色的而已！沒有任何不舒服。

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卵巢癌症狀

本港婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時指，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

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卵巢癌成因及高危一族

方醫生表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

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