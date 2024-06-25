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親子好去處｜荃灣廣場限定輕功水上飄樂園　必玩全港兒童追逐競技障礙賽

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撰文： 吳霆俊

發布時間： 9 小時前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

今個夏天，荃灣廣場化身成運動樂園，特設「輕功水上飄競技樂園」及「全港兒童追逐運動會」讓小朋友放電。

放暑假當然要帶小朋友放電！今個夏天，荃灣廣場化身成運動樂園，舉行一系列活動讓小朋友大展身手，參與各項競技賽鍛煉體力！率先登場的是7月13日至8月11日的「輕功水上飄競技樂園」及「全港兒童追逐運動會」，於室內外鬥快跑步、玩障礙賽、捉依因，小朋友們肯定玩到唔捨得走！

於荃灣廣場L1中庭的「輕功水上飄競技樂園」是充氣裝置，其繽紛色彩極吸睛！其設計為模擬水面，像真度極高。小朋友可置身於巨型波波池中，在七彩障礙物間穿梭跑跳，不用濕身也能體驗水上樂園般的感覺！

同一時間，荃灣廣場亦與KIDS FIT聯手打造「全港兒童追逐運動會」，平日在公園玩捉依因就玩得多，有否想過真正把追逐戰，變成一場融入障礙賽元素的挑戰賽？於L1中庭有追逐運動體驗、L5 空中樂園則另設戶外親子充氣障礙賽，室內外都有得玩多元競技冒險，刺激感爆棚！

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勝出空中樂園戶外親子充氣障礙賽的小朋友，更有機會代表香港出戰KIDS FIT追逐運動亞洲學童冠軍賽，鍾意玩嘅小朋友萬勿錯過！

「輕功水上飄競技樂園」充氣動樂園

日期：7月13日至8月11日
時間：12pm至8pm
地點：荃灣廣場L1中庭

「荃灣廣場 x KIDS  FIT全港兒童追逐運動會」

日期：7月13日至8月11日
時間：1pm至6:30pm
地點：荃灣廣場L1中庭 & L5 空中樂園
對象：3歲至12歲兒童 

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