47人初選案｜控方指難以分類本案被告刑罰　指領導者理應是首要分子

▲ 法官今（25日）於西九龍裁判法院先聽取認罪被告戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及經審訊後被定罪的吳政亨之求情。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，14人經審訊後被裁定罪成，連同早前認罪的31名被告，45名被告分批進行求情。法官今（25日）起先聽取認罪被告戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及經審訊後被定罪的吳政亨之求情。控方陳詞指，可因應被告參與程度歸類為不同級別刑罰，但為本案被告分類刑罰有困難，領導者理應是首要分子。法官笑言若戴耀廷被歸類為其他參與者，控方必然會上訴。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。案件今於於西九龍裁判法院（暫代高院）審理。

法庭由今起一連三日處理5名被指為組織者的被告求情，包括認罪的前港大法律學院副院長戴耀廷(60歲)、前立法會議員區諾軒(37歲)、前民主動力召集人趙家賢(39歲)、前區議員鍾錦麟(36歲)，以及經審訊入罪的曾發起「三投三不投」的吳政亨(46歲)。

控方首先就量刑基準陳詞指，按《港區國安法》22條，顛覆罪的罰則分為3級，即「首要分子或者罪行重大者」、「積極參加者」及「其他參加者」。因本案屬串謀罪行，《刑事罪行條例》下的串謀罪條文指，刑罰須與罪行的嚴重程度相稱，故串謀罪可套用顛覆國家政權罪的最低刑罰。控方同意法官所指，即使被告參與同一謀劃，判刑時可因應被告的參與程度歸類不同級別刑罰。

法官李運騰問及，有辯方陳詞指進入立法會投反對票的被告才是「首要分子」，而非組織者，控方有何看法。控方指，開始罪行的人是首要分子，有如買兇殺人，欠缺幕後主腦不會成事。

法官陳慶偉問及控方如何分類被告的刑罰級別，控方指有困難，需時據案情考慮。法官陳慶偉又稱，一般販毒案中，若被告求情辯稱無辜時，控方會表明被告於案中的角色，又笑言若戴耀廷被歸類為其他參與者，控方定必會上訴。控方則表示領導者必然屬首要分子（principal offender)。

控方就量刑陳詞指，「首要分子」為組織及計劃謀劃的人，「積極參加者」則視乎被告有多渴望參與謀劃，其餘人士則為「其他參加者」。控方指，根據《港區國安法》第33條的減刑因素，本案的認罪被告區諾軒及趙家賢任控方證人，揭發他人犯罪，屬減刑因素。

聆訊今午（25日）續。

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