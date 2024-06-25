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反黑英雄丨朱晨麗激戰大隻猛男　親身上陣演危險動作

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 13 小時前

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《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（6月24日）首播，劇情由2019年一單槍擊案正式展開，PTU沙展樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間，遇上悍匪陳祖耀（袁偉豪飾）打劫金舖，追捕期間祖耀以猛力扑阿燦頭搶走警槍兼意外擊斃樹哥，無論阿燦被扑頭或樹哥中槍一刻也甚震撼。

相關場口無論追捕或是「兵VS賊」對峙過程均十分緊張刺激，尤其追捕場面不但在熙來攘往的香港街頭拍攝，而且很多追逐位更是發生在滿載香港特色及小販檔口的橫街窄巷，除拍攝角度、演員走位細緻度讓人驚艷，就連臨時演員的反應亦相當精準，令出來的效果更真實。

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《反黑英雄》

槍擊案發生後5年，阿軒繼續留守警隊並升職至PTU沙展，原本最熱血的阿燦被調職至雜項調查組，阿賢則轉投黑幫。

期後，阿軒在一次任務中重遇祖耀，二人隨即展開正面交鋒，山聰不顧安危飛身躍上祖耀車頂，祖耀亦不顧軒神生死全速開車務求擺脫追捕；該場「人車」對壘最終因為掹車邊的軒神「不勝負荷」撻落地而結束。

《反黑英雄》

武指睇中朱朱有舞蹈底  

第三場動作戲則由演反黑Madam彭穎琪的朱晨麗（朱朱）擔鋼演出，她與飾演毒品拆家周龍的李善恆的一場埋身肉搏戲相當搶Fo。

二人拳來腳往激戰一輪後，朱朱即大晒「過肩摔」將大隻仔李善恆撻爆玻璃；大隻仔之後反擊將朱朱擒獲、將其整個人抱起兼猛力撞向天花板，力度之大令假天花也被撞至粉碎。

《反黑英雄》

之後，大隻仔乘勢追擊，手執電線用力箍實朱朱頸項之餘，又猛力扯朱朱頭髮將其拖行，幸好就在最危急關頭時，山聰及時趕到將李善恆擊斃。

談到在劇中打戲連場，朱朱受訪時坦言是一大挑戰：「第一次演戲畀人打，因為之前都係做啲比較好打嘅角色，但今次啲對手全部都係重量級，好勁、好打得！知道要接呢個角色後，我都有特別去操Fit啲自己，武指同導演都好錫我，知道我係舞蹈員出身，特別設計咗啲我比較擅長嘅動作畀我，等我打得靚啲之餘，觀眾都睇得好爽。」

《反黑英雄》

與李善恆激戰戲，朱朱透露箍頸、撞假天花等都是後來加插的：「佳導睇咗第一次拍攝後，覺得呢場戲有好多細節位可以拍得精彩啲，所以拍咗第二個版本，加咗啲箍頸、撞天花板同埋一嘢揈落牆呢啲動作。」

朱朱續指，為求呈現最真實畫面，很多動作都是親身上陣，並透露拍攝被箍頸戲時險生意外：「我其實出現咗失誤，原本我係要好快咁伸隻手指入去條電線度，等佢唔好箍得咁實，但係嗰吓我失誤擺唔到隻手指入去，當時我又嗌唔到出聲（示意失誤），標晒眼水咁，同條脷係好自然咁樣伸咗出嚟，大家都唔知我失誤，以為我係演緊戲，好彩最後都冇事，導演都話嗰一Take係最好！」

《反黑英雄》

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