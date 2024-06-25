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崩壞Chiikawa｜日男網購Chiikawa公仔面目全非　網民爆笑：是不是節食過度？

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 9 小時前

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一名日男網上訂了一個非官方授權的Chiikawa「吉伊卡哇」公仔，收貨後令人震驚。

【Chiikawa/吉伊卡哇/網購】在亞洲擁有高人氣的日本連載漫畫Chiikawa「吉伊卡哇」（ちいかわ），在X（前身Twitter）的專頁平台坐擁超過300萬粉絲，最近更有連鎖精品公司推出其周邊產品，受歡迎程度可想而知。近日，一名日本男生從網上買了一隻Chiikawa公仔，怎料收到手後完全是兩回事，「特別版」的Chiikawa讓眾網民笑翻，更有人「心痛」回覆：

生活把你壓榨成了什麼樣？

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崩壞Chiikawa｜「奇異版」公仔非官方授權

日前，該名日男在「AliExpress」看到了有一款中國製的Chiikawa公仔售賣，雖然他心知這款產品並不是官方授權的，但在好奇心驅使下仍然忍不住下單購入。

收到後，結果令日男大吃一驚。該款公仔除了顏色是一樣外，整個形態也好像中了「面目全非拳」一樣，公仔的面形狀似木乃伊般瘦削，原版Chiikawa的超圓面消失得無影無蹤。此外，它身軀和手腳也被拉長，整個就像在地上爬行的「奇異種」。

點擊圖片放大
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雖然如此，但日男似乎不忍將它拋到垃圾桶，他為公仔調整了一些較可愛的「坐姿」，看上去變得沒有那麼嚇人，從圖片中可見，仿似看到它的眼神重拾光彩。

點擊圖片放大
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崩壞Chiikawa｜網民爆笑：是不是節食過度

該帖文吸引到近800萬人次的瀏覽，網友們十分可憐人乾版的Chiikawa，「我想知道他們是否被強迫勞動…哈哈」、「面容憔悴…」、「他看起來很瘦，瀕臨飢餓，哈哈」、「需要立即住院！」、「已經是另一種生物了」、「是不是節食過度」、「強迫自己參加較低體重級別比賽的人。」、「3週不吃米飯」、「是不是寄去了沙漠才回來」、「我猜他當時的環境非常困難。」

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