儲蓄理財｜33歲理財達人擁千萬資產　靠6招輕鬆儲蓄：關鍵不在薪金多寡

▲ 日本理財達人分享儲蓄秘笈，只要人們從6項生活上作出小改變，就能慢慢積累財富，最終能用這筆資金開始投資，實現錢滾錢的效果。(iStock圖片)

世界各地都處於高物價、高房價的困局，許多打工仔窮一生的努力，仍處於月光族生活，難以存下錢為未來打算。日本知名理財專家午堂登紀雄早前就著書《33歲擁有3億日圓的賺錢術》和《打造有錢腦：年收入激增30倍的秘密》，分享自己儲蓄的秘笈，直言存不了錢的關鍵不在於薪金的多寡，而是能否有效守財，他個人靠6招，在33歲時已存下3億日圓（即約1500萬港元）。

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午堂登紀雄表示，想要成功存錢，首先要設定明確而且不過於遙遠的目標。他同時分享6個小秘笈，從生活上作出小改變，就能幫助人們慢慢積累財富，並利用資金開始投資，實現「錢搵錢」的效果。

6個累積財富小秘笈：

1.少搬家

以租屋人士來說，建議將租金控制在薪金的兩成至三成範圍內，並盡量減少搬家次數，以降低搬家和購置新家具電器所造成的額外花費。

2.強迫儲蓄

每月應將至少20%的收入硬性規儲蓄起來，並只能用剩下的資金作為生活費，這有效控制消費慾望。

3.剪掉信用卡

信用卡容易讓人過度消費，建議改用現金支付，避免因分期付款而累積債務。

4.少逛便利店、超市

便利店的價格通常較高，且促銷手法多，容易讓人不知不覺地多消費。

5.少買新衣

除非必要，最好三年內不要買新衣新鞋，尤其是質量低劣、易損壞的快時尚平價服飾。

6.犒賞自己是假象

減少以購物或美食來犒賞自己，這樣才能真正存下錢。

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