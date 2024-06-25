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超市大搜查｜《LDK》10款防曬噴霧大比拼　7款奪A級冠軍不黏膩高效防UV

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 9 小時前

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【LDK／防曬噴霧／曬傷／紫外線／夏天／超市大搜查】踏入夏季，不少人會使用各類防曬產品，以避免皮膚曬傷。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測10款防曬噴霧，比較各款產品的防UV能力、噴灑準繩度和使用感，並挑選出防UV效果最好的款式，當中包括KOSÉ、Naris Up、ANESSA等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售694日圓（約34港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測防曬噴霧

《LDK》表示，防曬噴霧相比起其他防曬產品，在攜帶和使用上都更為方便，只要輕輕一噴，就能夠為大範圍皮膚或局部位置補充防曬。《LDK》以3大標準評測各款防曬噴霧：

  • 防UV力：於人造皮膚上貼上UV標籤再噴上防曬噴霧，放置於太陽底下一段時間後觀察UV標籤的顏色變化，從而計算防紫外線效率。
  • 噴灑準繩度：把防曬噴霧噴灑在人形紙板上，檢查產品在噴灑後的均勻程度；把防曬噴霧放置在距離目標紙張15厘米位置，持續噴灑一段時間後，檢查產品在一次噴灑中能否準確地進行直線噴灑。
  • 使用感：由多名受測者實際使用產品，針對使用感覺、產品便利度、攜帶便利性等多方面進行評分。

10款防曬噴霧

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評測結果顯示，「KOSÉ SUNCUT透明防曬噴霧」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦之產品，售價為765日圓（約37港元）。

「KOSÉ SUNCUT透明防曬噴霧」整體表現出色，在防UV能力和噴灑準繩度測試中均獲得5分滿分，可見產品能有效在猛烈陽光下，防止紫外線傷害皮膚；《LDK》發現，除了經過產品噴灑的地方有效進行防曬，其延展性亦能讓周邊皮膚獲得一定防曬效果。多名受測者亦表示，使用產品後感覺光滑又不黏膩，皮膚感覺舒適。

至於在7款獲A級評分的產品中，「KOSÉ SUNCUT亮肌保濕防曬噴霧」只售694日圓（約34港元），在防UV能力和噴灑準繩度測試中同樣獲得5分滿分，性價比甚高。

同場加映：

超市大搜查｜日本《LDK》比拼10款防曬粉餅　1款A級高效防曬又貼服最平推薦僅售$81

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