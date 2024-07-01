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玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔

娛樂

撰文： 陳淑霖

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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張蔓姿、麗英、王菀之、蘇雅琳、阿正在TOPick專訪中分享配音難忘事！

「咁耐冇見，你幾好嗎？」每當與老朋友見面，總是會興奮緊張又帶點不安，面對《玩轉腦朋友2》的一眾新舊「腦朋友」，大家又會否有同樣的心情呢？

觀眾們等了又等，《玩轉腦朋友2》將在7月11日於香港正式上畫，主角韋莉轉眼間已是13歲少女，有份為動畫聲演的王菀之（Ivana）、蘇雅琳（Ivy So）、黃正宜（阿正）、鄧麗英（麗英）、張蔓姿（Gigi）早前一同接受TOPick專訪，阿愁、阿樂、阿焦、阿羨、阿厭齊集，仿如把大家帶到一個充滿歡笑聲的大腦總部！

玩轉腦朋友2丨Ivy So現身迪士尼樂園登登噴水花車巡遊　蘇雅琳最愛挑戰機動遊戲

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新登場「腦朋友」

Ivana早已在2015年已聲演阿愁，在觀眾心目中已留下深刻印象，Ivy So、阿正、麗英、Gigi則是新加入聲演團隊！

Ivana笑言阿愁在相隔多年後依然是很愁、對自己不太有信心，經常把「搞唔掂㗎」、「死梗」掛在嘴邊。至於阿樂就予人樂觀、充滿領導性的感覺，本輯由充滿親和力的Ivy So聲演，她「劇透」指：「阿樂在本輯遇到新朋友，就開始有點控制不到場面，就有不太joy（快樂）的情況出現。」

《玩轉腦朋友2》

新登場的「腦朋友」有阿焦、阿羨、阿厭，阿焦由阿正聲演，她認為角色是經常想太多，與平日的自己一樣很喜歡「一輪嘴」、急促地說話。

阿羨，顧名思義就是愛羨慕別人的「腦朋友」，負責聲演的麗英覺得角色細細粒得來又可愛，更即時「阿羨」上身，不斷「嘩......嘩......嘩」，相當投入！厭世的「阿厭」則由Gigi聲演，在她眼中，阿厭既自信又看透世事，是不會去迎合其他人。

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    音期間各遇挑戰　

    Ivana再遇阿愁前，原來也帶有些少擔心，她解釋指：「我要找回9年前配阿愁的聲質，畢竟與我平日很不一樣。我記得上次要專程在早上配音，以令自己有沙啞、較沉的聲音。想不到這一次看了一些電影畫面後，也沒我想像中那麼長時間去找回聲音，幸好最後也很順利呢！」

    Ivy、麗英、Gigi、阿正同樣是首度為動畫配音，Ivy直言被笑聲考起，她稱：「我盡情地在配音房內哈哈大笑，誰不知變成了邪惡大魔王，開心的大笑聲是很難的！」

    《玩轉腦朋友2》

    常說有一些角色是為演員度身訂造，阿羨、麗英就似乎是這樣的組合，麗英興奮地說：「我與她似是有connection（連接），她所說的第一句對白已是我經常說的話，所以我在配音時也忍不住在笑。」

    Gigi接著指自己在配音期間「出事」，她憶述道：「我在配音期間感覺很肚餓，於是吃了一盒燒味飯，吃完飯後一開聲，聲音變得不同、人也精神得多，導演馬上表示寧願我不吃飯。我就要調整一下，重回頹廢、hea的狀態呢！」

    阿正遇上更災難的情況，她以「黑仔」來形容：「我唯一希望是把聲音準備好，但我在配音前患了大感冒，第一天配音時是鼻塞聲，兼且用完自己與錄音室內的紙巾，最後需要補錄，是相當難忘的經歷！我也想不到自己在該狀態下可繼續配音。」

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    藝人要壓抑「腦朋友」

    藝人也是人，會有著不同的情緒，但為了需娛樂觀眾，難免需要好好控制，Gigi直言不會讓阿燥出現，麗英就選擇按捺著阿焦、阿羨，她解釋：「我在上台表演時很容易會感焦慮，每當感焦慮時就會把事情做得不好。而羨慕別人雖則會為自己帶來動力，但欣賞自己也很重要。」

    阿正強調在工作期間藏起阿愁，她說：「我幸運地可在綜藝節目中展現阿燥、阿憎，可以做回自己。我出現的價值就是讓大家開心，就把阿愁留在私生活當中。」

    《玩轉腦朋友2》

    Ivy認同藝人需要把自己的阿愁隱藏起來，並說：「藝人長時間工作就有機會出現厭世的一面，即使連續工作了10多個小時，也要繼續保持正面，向自己說：『唔可以攰、做人唔可以厭世』。」

    兩度為阿愁獻聲的Ivana感受甚深，她稱：「所有腦朋友牽著手的話，會變得更強大。」

    擁抱不同的情緒的確不是易事，也是每一個人一直在學習的課題！

    Ivy So ：
    Hair stylist: Ricky lam 
    Makeup artist: Janice Wong
    Stylist: Daniel Cheung
    Assistant: Alyssa Cheng & Nova Ng

    Ivana： 
    Makeup：Janice Tao 
    Hair：Jo Lam
    Wardrobe ：Sacai from JOYCE

    阿正：
    Wardrobe: Maison MIHARA YASUHIRO, SPORT b.  @miharayasuhiro_official @sportb_official
    Styling: Matthew @m.mmmatthew
    Make-up: CarmenC @carmencmakeup_cc
    Hair styling: Nickienick @nickienick @TwoTwo.Hair

    Gigi：
    Hair by Ziv Yeung@myos
    Make up by Chi Chi Li
    Styling by Syan Leung
    Wardrobe: Celine, clot

    麗英：
    Wardrobe/ I.T
    Shoes/ CHARLES & KEITH 
    Stylist/ exactly the sam
    Hair/ Marco Li
    Make up/ Hulda Tsai

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