玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔

▲ 張蔓姿、麗英、王菀之、蘇雅琳、阿正在TOPick專訪中分享配音難忘事!

「咁耐冇見,你幾好嗎?」每當與老朋友見面,總是會興奮緊張又帶點不安,面對《玩轉腦朋友2》的一眾新舊「腦朋友」,大家又會否有同樣的心情呢?

觀眾們等了又等,《玩轉腦朋友2》將在7月11日於香港正式上畫,主角韋莉轉眼間已是13歲少女,有份為動畫聲演的王菀之(Ivana)、蘇雅琳(Ivy So)、黃正宜(阿正)、鄧麗英(麗英)、張蔓姿(Gigi)早前一同接受TOPick專訪,阿愁、阿樂、阿焦、阿羨、阿厭齊集,仿如把大家帶到一個充滿歡笑聲的大腦總部!

新登場「腦朋友」

Ivana早已在2015年已聲演阿愁,在觀眾心目中已留下深刻印象,Ivy So、阿正、麗英、Gigi則是新加入聲演團隊!

Ivana笑言阿愁在相隔多年後依然是很愁、對自己不太有信心,經常把「搞唔掂㗎」、「死梗」掛在嘴邊。至於阿樂就予人樂觀、充滿領導性的感覺,本輯由充滿親和力的Ivy So聲演,她「劇透」指:「阿樂在本輯遇到新朋友,就開始有點控制不到場面,就有不太joy(快樂)的情況出現。」

▲ 《玩轉腦朋友2》

新登場的「腦朋友」有阿焦、阿羨、阿厭,阿焦由阿正聲演,她認為角色是經常想太多,與平日的自己一樣很喜歡「一輪嘴」、急促地說話。

阿羨,顧名思義就是愛羨慕別人的「腦朋友」,負責聲演的麗英覺得角色細細粒得來又可愛,更即時「阿羨」上身,不斷「嘩......嘩......嘩」,相當投入!厭世的「阿厭」則由Gigi聲演,在她眼中,阿厭既自信又看透世事,是不會去迎合其他人。

配音期間各遇挑戰

Ivana再遇阿愁前,原來也帶有些少擔心,她解釋指:「我要找回9年前配阿愁的聲質,畢竟與我平日很不一樣。我記得上次要專程在早上配音,以令自己有沙啞、較沉的聲音。想不到這一次看了一些電影畫面後,也沒我想像中那麼長時間去找回聲音,幸好最後也很順利呢!」

Ivy、麗英、Gigi、阿正同樣是首度為動畫配音,Ivy直言被笑聲考起,她稱:「我盡情地在配音房內哈哈大笑,誰不知變成了邪惡大魔王,開心的大笑聲是很難的!」

▲ 《玩轉腦朋友2》

常說有一些角色是為演員度身訂造,阿羨、麗英就似乎是這樣的組合,麗英興奮地說:「我與她似是有connection(連接),她所說的第一句對白已是我經常說的話,所以我在配音時也忍不住在笑。」

Gigi接著指自己在配音期間「出事」,她憶述道:「我在配音期間感覺很肚餓,於是吃了一盒燒味飯,吃完飯後一開聲,聲音變得不同、人也精神得多,導演馬上表示寧願我不吃飯。我就要調整一下,重回頹廢、hea的狀態呢!」

阿正遇上更災難的情況,她以「黑仔」來形容:「我唯一希望是把聲音準備好,但我在配音前患了大感冒,第一天配音時是鼻塞聲,兼且用完自己與錄音室內的紙巾,最後需要補錄,是相當難忘的經歷!我也想不到自己在該狀態下可繼續配音。」

藝人要壓抑「腦朋友」

藝人也是人,會有著不同的情緒,但為了需娛樂觀眾,難免需要好好控制,Gigi直言不會讓阿燥出現,麗英就選擇按捺著阿焦、阿羨,她解釋:「我在上台表演時很容易會感焦慮,每當感焦慮時就會把事情做得不好。而羨慕別人雖則會為自己帶來動力,但欣賞自己也很重要。」

阿正強調在工作期間藏起阿愁,她說:「我幸運地可在綜藝節目中展現阿燥、阿憎,可以做回自己。我出現的價值就是讓大家開心,就把阿愁留在私生活當中。」

▲ 《玩轉腦朋友2》

Ivy認同藝人需要把自己的阿愁隱藏起來,並說:「藝人長時間工作就有機會出現厭世的一面,即使連續工作了10多個小時,也要繼續保持正面,向自己說:『唔可以攰、做人唔可以厭世』。」

兩度為阿愁獻聲的Ivana感受甚深,她稱:「所有腦朋友牽著手的話,會變得更強大。」

擁抱不同的情緒的確不是易事,也是每一個人一直在學習的課題!

