香港迪士尼｜今年首季創季度業績歷史新高　2023財年虧損大減

▲ 香港迪士尼CEO莫偉庭。（李志強攝）

香港迪士尼業績扭虧為盈，2023財政年度（2022年第四季至2023年第三季）業績雖仍見紅，但淨虧損收窄至3.56億元，較2022財年蝕21億元改善83%。

受惠於疫情後復甦，以及新園區落成，迪士尼強調，2023年全年總結獲得盈利；而今年1至3月季度，創下歷來最佳季度業績。

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迪士尼：復甦速度跑贏大市

香港迪士尼今日（25日）公布2023財政年度業績，全年收入升至57億港元，增長156%；淨虧損3.56億元。雖然盈虧表現已大幅改善，但樂園仍連續9年赤字（2015至2023財年）。

EBITDA錄9.24億元

人均消費增長54%

總入場人次640萬，增長87%

年度酒店使用率77%

而受惠於去年底，迪士尼魔雪奇緣世界開幕，延續度假區業務強勢，2023年全年錄得盈利之外，2024年第一季收入、EBITDA及淨利潤均創歷史新高，而酒店房需求持續強勁，今年首季度假區3間酒店使用率均超過九成。

香港迪士尼對於本地賓客的吸引力持續增長，2023財年本地入場人次錄得歷史新高，包括年輕賓客以及參與迪士尼青少年團隊活動的學生人數，同創新高。在去年底，度假區踏入另一里程碑，迎接2005年開幕以來第1億位賓客。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，迪士尼踏入新時代，在迎接20周年慶典前，能夠取得多項成就，包括2023年內錄得盈利，訪客人數恢復跑贏香港整體旅遊業市況，感到無比驕傲。

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