  • 28°C
香港時間 : 2024626日 (三) 02:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港迪士尼｜今年首季創季度業績歷史新高　2023財年虧損大減

社會

發布時間： 12 小時前

最後更新： 10 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

香港迪士尼CEO莫偉庭。（李志強攝）

香港迪士尼業績扭虧為盈，2023財政年度（2022年第四季至2023年第三季）業績雖仍見紅，但淨虧損收窄至3.56億元，較2022財年蝕21億元改善83%。

受惠於疫情後復甦，以及新園區落成，迪士尼強調，2023年全年總結獲得盈利；而今年1至3月季度，創下歷來最佳季度業績。

點擊圖片放大
+3
+2
童學園
學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業　學海無涯再自修金融下一步轉行？

迪士尼：復甦速度跑贏大市

香港迪士尼今日（25日）公布2023財政年度業績，全年收入升至57億港元，增長156%；淨虧損3.56億元。雖然盈虧表現已大幅改善，但樂園仍連續9年赤字（2015至2023財年）。

  • EBITDA錄9.24億元
  • 人均消費增長54%
  • 總入場人次640萬，增長87%
  • 年度酒店使用率77%

而受惠於去年底，迪士尼魔雪奇緣世界開幕，延續度假區業務強勢，2023年全年錄得盈利之外，2024年第一季收入、EBITDA及淨利潤均創歷史新高，而酒店房需求持續強勁，今年首季度假區3間酒店使用率均超過九成。

香港迪士尼對於本地賓客的吸引力持續增長，2023財年本地入場人次錄得歷史新高，包括年輕賓客以及參與迪士尼青少年團隊活動的學生人數，同創新高。在去年底，度假區踏入另一里程碑，迎接2005年開幕以來第1億位賓客。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，迪士尼踏入新時代，在迎接20周年慶典前，能夠取得多項成就，包括2023年內錄得盈利，訪客人數恢復跑贏香港整體旅遊業市況，感到無比驕傲。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

粵港合作｜李家超周四率團赴廣州出席粵港合作聯席會議　規劃未來合作計劃
12:30 2024/06/25
粵港合作｜李家超周四率團赴廣州出席粵港合作聯席會議　規劃未來合作計劃
國安法｜將軍澳29歲仔被捕　涉巴士椅背寫字句煽中港政府憎恨
13:06 2024/06/25
國安法｜將軍澳29歲仔被捕　涉巴士椅背寫字句煽中港政府憎恨
47人初選案｜控方指難以分類本案被告刑罰　指領導者理應是首要分子
12:43 2024/06/25
47人初選案｜控方指難以分類本案被告刑罰　指領導者理應是首要分子

你可能感興趣

粵港合作｜李家超周四率團赴廣州出席粵港合作聯席會議　規劃未來合作計劃
12:30 2024/06/25
粵港合作｜李家超周四率團赴廣州出席粵港合作聯席會議　規劃未來合作計劃
國安法｜將軍澳29歲仔被捕　涉巴士椅背寫字句煽中港政府憎恨
13:06 2024/06/25
國安法｜將軍澳29歲仔被捕　涉巴士椅背寫字句煽中港政府憎恨
47人初選案｜控方指難以分類本案被告刑罰　指領導者理應是首要分子
12:43 2024/06/25
47人初選案｜控方指難以分類本案被告刑罰　指領導者理應是首要分子
慶典 經濟數據表現 樂園 莫偉庭 Disney 疫情 EBITDA 香港 迪士尼樂園 酒店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因