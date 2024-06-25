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張致恒一家丨強調愛犬只看過一次獸醫便離世　雯雯斥唔尊重生命：佢係我嘅一切！

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 13 小時前

最後更新： 12 小時前

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雯雯面對愛犬離世的打擊！

「離婚KOL」張致恒（Steven）跟老婆太太區燕雯（雯雯）可說是話題人物，日前Steven透露愛犬「肥妹」離世，不過有媒體指雯雯6月初時，帶愛犬到元朗一間收費昂貴的獸醫診所睇病，不時「呻窮」的她遭人詬病。

張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見

雯雯：為左佢我乜都做得出

向來愛狗如命的雯雯不滿被批評，今日（6月25日）於限時動態撰文反擊：

肥妹
都死左
點解
仲要執著佢去邊睇醫生！
我想問一句
香港有平嘅獸醫？！
我可以講
肥妹有幾重要
我為左佢我乜都做得出！
更何況佢有病唔舒服唔通由得佢死！？
更何况佢只係睇左一次醫生就走左！
香港人真係咁冷血？
都已經走左仲要繼續講？
肥妹唔係一隻寵物
佢係我最親
亦係我嘅一切！
請尊重！

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張致恒一家丨Steven夫婦未走出挈愛離世陰霾　雯雯以14字吐心聲

為愛犬整腳印留紀念

雯雯透露「肥妹」只看過一次醫生便離世，難怪她心情大受打擊，而雯雯曾於IG放負寫道：「每一秒，都好像呼吸唔到，心好痛，完全冇咗動力去行落去。」

日前（6月23日）她突然寫道：「買野印，死左隻狗，腳印姐。」詞不達意的她被指語無倫次，她又隨即解釋：「肥妹走左，我情緒的確好大問題，但未去到語無倫次嘅。」她只是想說「Steven去了買東西回家，因為『死左隻狗』，所以想幫狗狗做個腳印來紀念牠。」

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