  • 28°C
香港時間 : 2024626日 (三) 02:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》宣布加場　新歌《萬佛朝宗》MV邀雲浩影演出

娛樂

發布時間： 13 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

艾粒宣布《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》加場。

艾粒（ILUB）將於9月5日起假麥花臣場館舉行《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》，兩場門票在昨天（6月24日）首天公開發售即時全數售罄。

ILUB於叱咤903節目《叱咤樂壇》親證爆滿喜訊，更揚言下次開騷或需等至2026年，令不少「粒粒粉」大叫可惜，跪求加場。

兩位老爺得悉仍有不少「粒粒粉」撲不到門票，即時聯絡公司高層，希望安排加場。在今天（6月25日），ILUB宣布將於9月7日加開一場演出，第三場門票於明天（6月26日）早上10時正公開發售，希望能跟所有「粒粒粉」一同化身 MK 囝囡，玩轉旺角。

宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》加場。

雲浩影任MV女主角

另外，談及近日乘勢推出最新派台歌《萬佛朝宗》，ILUB 接受《叱咤樂壇》訪問時披露，希望以玩味帶出人生哲理，令大家聽歌後明白到當人生走到掘頭巷，原來都有方法找回信心。

至於今次《萬佛朝宗》請來雲浩影（Cloud）任MV女主角，ILUB透露概念原來是繼《滿清十大酷刑》後，另一套影響二人成長的電影回憶，ILUB 解釋：「因為我哋都好鍾意電影《孔雀王子》嘅奇幻感覺，想由有仙氣嘅靚女重現當中經典場面，大風吹起一片雲湧，我哋就諗起雲浩影！」

ILUB更首次分享MV拍攝花絮照片，二人和Cloud穿上奇幻感服裝完美重演電影中各種手印。對於粉絲觀賞MV後大讚「荷里活級」特效，ILUB特別感謝現今的AI及電腦特技，大大降低製作成本，更搞笑說：「特技效果只係花咗我哋2蚊，最貴係泊咗嗰8粒鐘嘅車位。」

艾粒邀雲浩影任《萬佛朝宗》MV女主角。

info

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》

日期：9月5至7日

地點：麥花臣場館

時間：晚上8時15分

票價：$600 / $800

相關文章

宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】
18:23 2024/06/08
宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】
回憶半分鐘丨雲浩影拍MV首次踏足日本　Cloud收工依依不捨流淚
17:57 2024/01/23
回憶半分鐘丨雲浩影拍MV首次踏足日本　Cloud收工依依不捨流淚
INTRODUCTION to PAIN丨雲浩影專輯靚相由麥曦茵操刀　Cloud水中跳舞散發仙氣【多圖】
15:21 2024/04/02
INTRODUCTION to PAIN丨雲浩影專輯靚相由麥曦茵操刀　Cloud水中跳舞散發仙氣【多圖】

你可能感興趣

宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】
18:23 2024/06/08
宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】
回憶半分鐘丨雲浩影拍MV首次踏足日本　Cloud收工依依不捨流淚
17:57 2024/01/23
回憶半分鐘丨雲浩影拍MV首次踏足日本　Cloud收工依依不捨流淚
INTRODUCTION to PAIN丨雲浩影專輯靚相由麥曦茵操刀　Cloud水中跳舞散發仙氣【多圖】
15:21 2024/04/02
INTRODUCTION to PAIN丨雲浩影專輯靚相由麥曦茵操刀　Cloud水中跳舞散發仙氣【多圖】
艾粒 當奴 少爺占 雲浩影 商業電台 音樂會 歌手 組合 MV

最高瀏覽

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因