《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》宣布加場　新歌《萬佛朝宗》MV邀雲浩影演出

▲ 艾粒宣布《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》加場。

艾粒（ILUB）將於9月5日起假麥花臣場館舉行《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》，兩場門票在昨天（6月24日）首天公開發售即時全數售罄。

ILUB於叱咤903節目《叱咤樂壇》親證爆滿喜訊，更揚言下次開騷或需等至2026年，令不少「粒粒粉」大叫可惜，跪求加場。

兩位老爺得悉仍有不少「粒粒粉」撲不到門票，即時聯絡公司高層，希望安排加場。在今天（6月25日），ILUB宣布將於9月7日加開一場演出，第三場門票於明天（6月26日）早上10時正公開發售，希望能跟所有「粒粒粉」一同化身 MK 囝囡，玩轉旺角。

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▲ 《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》加場。

雲浩影任MV女主角

另外，談及近日乘勢推出最新派台歌《萬佛朝宗》，ILUB 接受《叱咤樂壇》訪問時披露，希望以玩味帶出人生哲理，令大家聽歌後明白到當人生走到掘頭巷，原來都有方法找回信心。

至於今次《萬佛朝宗》請來雲浩影（Cloud）任MV女主角，ILUB透露概念原來是繼《滿清十大酷刑》後，另一套影響二人成長的電影回憶，ILUB 解釋：「因為我哋都好鍾意電影《孔雀王子》嘅奇幻感覺，想由有仙氣嘅靚女重現當中經典場面，大風吹起一片雲湧，我哋就諗起雲浩影！」

ILUB更首次分享MV拍攝花絮照片，二人和Cloud穿上奇幻感服裝完美重演電影中各種手印。對於粉絲觀賞MV後大讚「荷里活級」特效，ILUB特別感謝現今的AI及電腦特技，大大降低製作成本，更搞笑說：「特技效果只係花咗我哋2蚊，最貴係泊咗嗰8粒鐘嘅車位。」

▲ 艾粒邀雲浩影任《萬佛朝宗》MV女主角。

info

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》

日期：9月5至7日

地點：麥花臣場館

時間：晚上8時15分

票價：$600 / $800