恩愛夫妻丨陳豪帶家人參加上海電視節 陳茵媺親民任影被粉絲包圍要「開路」
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 12 小時前
最後更新： 12 小時前
第29屆上海電視節將於本月24日至28日在上海舉行，TVB眾位小生花旦相繼到達當地。視帝陳豪當然也不例外，更帶同太太陳茵媺（Aimee）與子女一同前行。
Aimee日前已在社交網上載一張子女的背影照，並問大家當地甚麼好推介，足見心情興奮。
恩愛夫妻丨陳豪與陳茵媺蜜遊韓國慶祝結婚周年 Aimee晒合照被網民批執得太過份
被粉絲包圍
之後網上有片段曝光，見他們到達酒店時被一班粉絲包圍，不過Aimee與阿Mo亦很親民地停低拍照，任影唔嬲。
片中可見，阿Mo拖着兩位兒子，Aimee則在後面拖着囡囡，但由於粉絲愈來愈多，她瞬間被「重重包圍」，場面混亂。
▼點擊圖片放大
+6
+5
親民冇架子
最終要工作人員幫手「開路」，Aimee才能繼續前行，即使被人包圍，她依然保持笑容，更捉實囡囡，以免女兒受傷。
網民看到片段後，大讚陳豪夫婦親民冇架子，有人就指工作人員應手拉手護着他們，始終他們又拖着小朋友，更指囡囡個樣有點兒被嚇怕。
▼點擊圖片放大
+7
+6
最新影片推介：
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5