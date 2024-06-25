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恩愛夫妻丨陳豪帶家人參加上海電視節　陳茵媺親民任影被粉絲包圍要「開路」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 12 小時前

最後更新： 12 小時前

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陳豪與太太陳茵媺好親民。

第29屆上海電視節將於本月24日至28日在上海舉行，TVB眾位小生花旦相繼到達當地。視帝陳豪當然也不例外，更帶同太太陳茵媺（Aimee）與子女一同前行。

Aimee日前已在社交網上載一張子女的背影照，並問大家當地甚麼好推介，足見心情興奮。

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被粉絲包圍

之後網上有片段曝光，見他們到達酒店時被一班粉絲包圍，不過Aimee與阿Mo亦很親民地停低拍照，任影唔嬲。

片中可見，阿Mo拖着兩位兒子，Aimee則在後面拖着囡囡，但由於粉絲愈來愈多，她瞬間被「重重包圍」，場面混亂。

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親民冇架子

最終要工作人員幫手「開路」，Aimee才能繼續前行，即使被人包圍，她依然保持笑容，更捉實囡囡，以免女兒受傷。

網民看到片段後，大讚陳豪夫婦親民冇架子，有人就指工作人員應手拉手護着他們，始終他們又拖着小朋友，更指囡囡個樣有點兒被嚇怕。

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