木屋燒烤｜旺角店爆食物中毒　食肉串燒蠔後痾嘔８人中招

▲ 木屋燒烤旺角店爆發食物中毒。

【木屋燒烤／旺角／北上好去處／食物中毒／羊肉串】衞生防護中心今日（25日）公布，正調查3宗有關連的食物中毒個案，涉及三個晚上，共涉及8人。涉事食店是內地過江龍、木屋燒烤旺角店，病人疑食過羊肉串、燒蠔等食物，陸續出現病徵。

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首宗個案涉及兩名17歲和48歲的女子。她們6月19日晚膳後，約33至43小時後出現嘔吐、腹瀉及發燒等。



第2宗個案涉及2男2女，年齡30至49歲。他們6月20日晚上於木屋燒烤用膳，約33至56小時後出現類似病徵。



第3宗個案涉及1男1女，年齡24歲和20歲。他們6月21日晚上於木屋燒烤用膳，約34至37小時後出現類似病徵。



木屋燒烤群組的8人當中、4人已求醫，全部無需入院，情況穩定。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為烤蠔和烤羊串。個案可能由諾如病毒及／或沙門氏菌引致。



食安中心人員昨晚（24日）已即時到該餐廳視察，指示暫停出售相關食品及清洗消毒處所，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續。

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