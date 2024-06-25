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好去處｜4代漫畫家眼中的李小龍　尖沙咀展覽畫出巨星風采

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撰文： 陳家昌

發布時間： 12 小時前

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黃獎和桃姐（右）透露，有意邀請更多漫畫家如司徒劍橋、林祥焜等參予下一輪的李小龍畫展。

一代功夫巨星李小龍去年離世50年，坊間有不少影迷紀念活動，但向巨星致敬又豈於特別時刻，近日由55位漫畫家透過細膩筆觸展示的《畫家眼中的李小龍》，展出了跨越不同年代的漫畫家作品，各自描繪眼中的巨星風采。

展覽緣起來自由4位年青漫畫家組的成的「4 in 1」，因他們都是新一代的李小龍影影，去年首先在石子地攤展出了各自的畫作，然後再想到何不集結更多漫畫家提供作品，於是花了近一年時間籌備，最後集結了55幅作品展出。

展覽共有55幅畫作展出。

參予的漫畫家可說跨越了4個年代和地域，由70年代的白金龍、漢民、到80、90年代的阮大勇、邱福龍、馬富強，再到2000年後的Man僧等，還有來自日本、澳門的漫畫家作品，琳琅滿目。

其中一位參予展覽的是作家黃獎，他亦協辦了今次展覽場地。黃獎表示今次所有畫作都並非作商業用途，純是一班漫畫家同心協力提供作品。「最初原意不是要有承傳意味，但當不同世代的畫作同時呈現，自然有這一種感覺。」

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他特別提到插畫家阮大勇的女兒也特別獻出一幅作品，這份血脈相連令此次畫展更具意義，因此展覽主題同時強調是「54+1」幅作品。

「4 in 1」其中一位畫家桃姐設計的展覽海報，靈感來自《死亡遊戲》的黃色戰衣及雙截棍。她說這是自己最喜歡的李小龍電影，戲中他的一身裝束也成為一種象徵，甚至已經超越了時空。

《畫家眼中的李小龍》

地址：尖沙咀美麗華酒店1樓商場167

展期：即日至6月28號

時間：12 nn-7pm

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