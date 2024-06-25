死侍與狼人丨賴恩雷諾士與曉治積曼兄弟情深厚　Dogpool搶盡鏡登《Total Film》封面

▲ 《死侍與狼人》

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）破天荒合作，迪士尼R級片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），將於7月24日上映。

雖然兩位型男主角在《死侍與狼人》上動口兼動手，嘴賤互寸、招招攞命，但私底下賴恩雷諾士和前輩曉治積曼其實極為friend底，他們能夠維繫 17 年友誼，自有獨特的秘訣！

死侍與狼人丨最新限制級預告曝光 曉治積曼回歸超多彩蛋

▲ 《死侍與狼人》

憶當年首次合作

《死侍與狼人》不單是兩位人氣角色首次正式進入Marvel Studios電影宇宙（MCU），賴恩和曉治17年的羈絆更會在電影中達到頂峰。

兩人自2009年電影《變種特攻：狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine）在片場首次見面，賴恩仍難忘當日一落機到達悉尼片場時的情景，他說：「我那時仍是一個未拍過大製作的新人，出現時差兼有點迷惘緊張，聽到曉治呼喚我的名字，更得到他主動過來擁抱我，已所感受到曉治帶來意想不到的溫暖！」

賴恩更坦言，當年已親眼見識到曉治對電影工作的敬業樂業，甚至十分關心尊重台前幕後，「曉治會記得每位工作人員的名字，教曉我要關心每位會改變自己命運的人。」

▲ 《變種特攻：狼人外傳》

友誼非常深厚

對於曉治在《死侍與狼人》再次扮演狼人這Marvel超級英雄經典角色，賴恩讚嘆對手狀態十足，完全令他忘記曉治的真實年齡，說：「當我們拍攝對打戲時，曉治以每小時150 澳洲英里的速度向我襲來，一份巨大的壓迫感令我感覺到自己不可能在4秒鐘內生存！我實在難以忘記，感謝上帝！當時我戴著面具，面具下的我其實嚇得花容失色，不停在心裡大叫噢天呀！」

死侍是反傳統、寸寸貢的超級英雄，今次更以「Marvel 耶穌」自稱，先跟狼人鬥大枝相殺互插，再拍住上合力救世，現實生活中，雖然賴恩雷諾士與曉治積曼曾因在社交媒體上玩嘢假扮爭吵而聞名，但其實二人在鏡頭外的友誼非常深厚。

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賴恩說：「公事以外有時也需要打電話給朋友互相慰問。現實生活中可以講自己感到羞恥、尷尬或任何話的朋友可能很少了，但我和曉治能夠互相依賴，為對方提供真正需要的寶貴意見。」

他指，二人維繫的17年友情最關鍵秘訣，就像他與愛妻碧琪麗莉芙（Blake Lively）維繫婚姻一樣：「我認為荷里活圈中人維繫長久友誼的秘訣，與維繫伴侶或婚姻關係並沒有太大分別，這種感覺都是相向互動的。我一直真誠地支持曉治，希望他事事順利。這和我對碧琪的感覺是一樣的，當我支持她時，我知道她也在支持我，這就是我們如此緊密相連的原因。」

Dogpool搶盡鏡

此外，《死侍與狼人》引入全新角色Dogpool，牠更搶Fo成為新一期《Total Film》另一個封面主角，該雜誌另一封面則是死侍和狼人一人分一半！

賴恩說：「我對 Dogpool 一見鍾情，因為牠就像死侍的動物化身。我很喜歡Dogpool，牠的真名叫佩吉（Peggy），更曾經獲得英國最醜狗狗大獎。」

死侍和狼人顯然是電影中的主角，但Dogpool亦很重要，賴恩解釋：「這個角色在創作劇本的過程中出乎意料地成長，就像寫作過程中的許多事情一樣，這是一個小小的事後想法，然後它就成長了，Dogpool便成為一個重要角色！」

▲ Dogpool登上電影雜誌封面。

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