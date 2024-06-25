巴黎奧運｜楊潤雄籲市民為港隊打氣　恒地推連串活動及直播帶動氣氛

▲ 恒地奧運宣傳活動「突破恒常界限」啟動禮，（左至右）文體旅局體育專員黃德森、文體旅局局長楊潤雄、恒基地產執行董事黃浩明、恒基地產集團租務（二）部總經理江寶欣。（彭大偉攝）

巴黎奧運將於7月26日揭幕，恒基地產今日（25日）宣布，將以「Inspire、Engage、Play、Cheer」4大主題，舉辦「Breaking New Ground·突破恒常界限」活動，包括聯同香港運動員為中學生舉辦暑期體育課程、在旗下兩個大型商場直播奧運賽事等。文體旅局局⻑楊潤雄出席活動致辭時指，港隊成功在巴黎奧運取得逾30個參賽席位，表現出色，籲市民做啦啦隊打氣，亦祝願各位運動員可在比賽場上盡顯所能、爭取好成績。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介

距離巴黎奧運開幕剩餘1個月，港隊取得逾30張入場券。楊潤雄指，上月曾到體院與教練會面，了解運動員的備戰情況，形容代表隊已準備就緒，以最好狀態與世界各地精英運動員較量。他又指，政府已購入巴黎奧運及殘奧的轉播權，市民除了可在家實時觀看比賽，亦可到康文署18區指定體育館、商場、餐廳或酒吧等，盡情為運動員打氣。

恒基地產執行董事黃浩明稱，將配合政府推動盛事經濟，舉辦連串奧運和體育相關活動，包括邀請9位「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」得獎運動員，包括謝影雪、黃澤林、吳諾弘等在社交平台為港隊宣傳打氣；在將軍澳新都城中心及馬鞍山新港城中心，設人氣卡通Kakao Friends及LuLu豬主題運動裝置；舉行共4場焦點賽事直播狂歡派對；及推出中國香港體育協會暨奧林匹克委員會「矚·動·奧運」運動員相片展覽。

另與青途發展社區發展協會及凝動香港體育基金合作，安排方力申、張小倫、蘇慧音等運動員，在6至8月為近200名中學生舉行暑期體育課程；還會贊助港大10月在中環旗艦項目The Henderson頂層宴會廳舉行精英運動員見面會。

恒基地產集團租務（二）部總經理江寶欣期望透過上述活動帶動商場人流和生意按年同期升15%，並說會與商戶商議盡量延長夜間營業時間。她亦提到，集團旗下主要商場出租率達逾97%，自通關以來人流持續上升，新都城中心和新港城中心今年首6個月錄得的生意更優於大市。

對北上消費熱潮帶來的影響，她說商場不同類別生意仍表現穩定，家品類甚至較疫前多50%，形容北上消費已成常態，最重要是透過多元化租戶組合吸引消費。至於中央開放更多城市自由行來港，她認為帶來正面影響，五一勞動節至端午節後，商場人流不斷攀升，生意亦有良好增長，對下半年市道有信心。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：梁薾心