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刑毀墓碑｜涉刑毀黃家駒墓碑兩男認罪還押候判　15歲少年警誡稱望成名而犯案

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 11 小時前

最後更新： 10 小時前

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被告葉子滔。（彭大偉攝）

樂隊Beyond已故主音黃家駒的墓碑早前被破壞，15歲男生涉用鎚破壞墓碑，以及向墓碑噴可樂等，警誡下稱因希望成名而犯案，今（25日）於觀塘裁判法院，與當時負責拍片的23歲冷氣技工一同承認1項刑事毀壞罪。代表律師求情指，首被告患過度活躍症等，為博取掌聲而越演越烈，裁判官拒絕替兩名被告索取感化報告，將兩人還押至7月16日判刑，其間替兩人索取勞教中心等報告。

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兩名被告依次為15歲男生及葉子滔（23歲，冷氣技工），一同承認1項刑事毀壞罪。控罪指，兩人於2024年5月19日，在九龍油塘高超道將軍澳華人永遠墳場，無合法辯解而損壞黃家駒的墓碑（屬於黃家偉的財產），意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案情指，將軍澳華人永遠墳場職員於案發當日上午接獲投訴，並發現黃家駒的墓碑遭人破壞，並被寫上「光頭Bob、 社會破壞者」，職員當場截獲兩名被告及報案。警方調查後發現有網上片段顯示，首被告咬爛黃家駒墓碑前的花，又用可樂噴向墓碑，及用鎚破壞墓碑遺照。

樂隊Beyond已故主音黃家駒的墓碑遭破壞後被白布遮蓋。（資料圖片）

首被告在警誡下承認因希望成名而犯案，次被告則在警誡下稱受首被告邀請下到犯案地點拍片，事前首被告曾向他稱會到墓前唱歌。

代表律師求情指，首被告患過度活躍症、自閉症及強迫症，在校內不受歡迎，他於網上認識「劉馬車」及開始拍攝短片。由於首被告自以為受歡迎，為博取掌聲，於是越來越激烈。代表律師指，次被告並非主導犯案，事後亦有悔意。

裁判官拒絕替兩名被告索取感化報告，將兩人還押至7月16日判刑，其間替兩人索取勞教中心報告，另替首被告索取更生、勞教及精神科等報告。

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記者：梁錦麟

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