玩味設計｜麥當勞像真度100%雞翼髮夾　網民：看到都想咬一口！

▲ 雞翼髮夾色香味俱全！

內地麥當勞繼六一兒童節推出薯條和麥樂雞造型的對講機，引起網民熱議之後，近日又有話題之作，就是一比一神還原雞翼髮夾，不過這款髮夾只是品鑒會上的小禮物，並沒有公開發售或換購，令不少人大失所望！

雞翼髮夾「一翅難求」

日前有「小紅書」網民夾上雞翼髮夾 ，並留言謂：「品鑒會拿到的雞翼髮夾，夾在頭上意外地好看，太可愛啦！」從照片可見，雞翼髮夾不管是呎寸、顏色，還是紋理細節，都跟真的雞翼一樣，難怪照片一發佈，即惹來網民熱烈討論：「像真度非常高，唔講以為真係食得！」、「太逼真了吧！」、「看到都想咬一口！」更紛紛留言問要如何才可以得到雞翼髮夾？發文者卻表示：「只能拿來拍照。」

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不過，出席品鑒會的還有其他人，他們事後亦陸續發佈照片，其中一位網民將髮夾夾在身上，留言表示：「麥當勞，你的雞翅掉我衣服上了，別在身上感覺自己散發著炸雞的香氣味！」又指只要參加品鑒會活動就有機會得到，但不是每一個參加者都能順利得到。

由於「一翅難求」，網民都跪求麥當勞改為公開換購，有網民更幽默留言:「趕緊烘烤多幾隻給我們換購吧！」有網民神回：「剛烤出來戴上去會不會太燙了？」結果你一言我一言，好不熱鬧！

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