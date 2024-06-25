地區治理｜麥美娟：今屆區議會辦事效率高　區議員及關愛隊表現達標

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片）

新一屆區議會上任半年，民政及青年事務局局長麥美娟指，新任區議員表現符合績效指標，對此感到滿意。她又指關愛隊工作越來越受認同，認為新制度切實提升了地區治理效能。

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新一屆區議會設《履職監察指引》，訂下出席率、開設地區辦事處等要求。麥美娟接受報章訪問稱，令她感受最深的是現屆區議會辦事具效率，較以往大為提高，因以往區議員在公共屋邨開設辦事處，至少需時10至18個月甚至更長，但本屆全部符合在3個月內開設的要求，不但代表區議員本身積極，亦顯示政府不同部門「加把勁」協助區議員。

麥美娟透露，區議員的績效指標是以年計，至年底才有結果，不過她一直有監察進度，形容目前全部進度理想；又指至今各區議員仍能按指引要求工作，暫未收過相關投訴。

為了提振地區經濟，今年1至5月區議會與18區民政事務處以「日夜都繽紛」為主題，舉辦一連串富有地區特色的活動。麥美娟表示，活動期間的人手和資源，都是由民政處從內部調撥承擔，現時首輪活動已經結束，未來幾個月當局會考慮天氣及場地等因素，適合時間再於地區舉辦活動。

冀給關愛隊更大支援以提供更好服務

另外，本屆政府成立18區關愛隊，支援地區工作。麥美娟指，全港關愛隊的績效指標皆達標，甚至超標，當局因此推出「關愛隊傑出表現嘉許計劃」以作表揚，評分準則除了計及服務總時數外，也會檢視他們的「好人好事」，預計於今年第4季公布嘉許結果。

麥美娟稱，關愛隊過去一年共進行9萬次探訪長者戶或有需要人士；提供約9000次家居支援服務，以及舉辦逾3000項地區活動，亦認為每支關愛隊兩年的資助額為80至120萬元，而成員主要為義工，希望在資源許可下，能夠給予關愛隊更大支援，提供更好服務。

關愛隊及區議員在資源運用上非常清晰

被問到關愛隊及區議員會否出現資源重疊，麥美娟強調，兩者在資源運用上一向非常清晰，關愛隊只會將政府資助用於社區服務上，而區議員則只用於開設地區辦事處，提供與執行區議會職務相關工作。

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