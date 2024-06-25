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聲夢傳奇｜炎明熹寫3頁手寫信安撫粉絲　Gigi本周六「解凍」現身商場活動

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 10 小時前

最後更新： 9 小時前

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炎明熹（Gigi）捲被雪藏風波後，親寫3頁信慰粉絲！

近日傳炎明熹（Gigi）因為不續約被TVB雪藏，結果連《第45屆十大中文金曲》也缺席，有關方面對炎明熹是否拒續約沒有作正面的回應，至於Gigi本人也一直沒有為事作出交代。

原來Gigi有親自分享3頁手寫信予後援會會員，但為怕引起更多猜測，手寫信其後已被刪除。

告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長

炎明熹：成年後有很多想法

D100節目《娛樂小奶媽》公開Gigi手寫信部分內容，如：「感激公司一直以來的關愛照顧，珍惜給予的每一次機會」、「成年後有很多想法，開始獨立自主，雖然真的不容易，但會忠於自己，聆聽自己的聲音，隨心而行。身邊的家人、工作人員、朋友、老師、粉絲一直對的愛護有加，所以我會很在意大家，切勿因為外間一些流言蜚語為我而傷心及擔心。」

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將現身見粉絲

Gigi傳將離巢無綫遭「雪藏」，早前獲得《十大中文金曲》「優秀流行歌手大獎」也未有出席領獎，不過她亦在社交網轉發粉絲截圖，並感謝港台。

而Gigi將於本周六（6月29日）走出「雪櫃」，出席商場活動與一眾Gi炎粉見面，粉絲們也湧至商場的社交網帖文下留言表達支持。

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