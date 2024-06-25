牙科服務︱關愛基金於7月2日起優化牙科計劃　不適合配假牙亦可接受各口腔治療

醫衞局今日（25日）宣布，由關愛基金撥款的「長者牙科服務資助」項目將由7月2日起優化服務內容，修改必須鑲配活動假牙的條件。由七月二日起，合資格長者即使不適合鑲配假牙，亦可以接受口腔檢查、洗牙、脫牙、補牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠和根管治療（杜牙根）。

這項優化措施旨在鼓勵合資格長者選擇其他預防性及治療性質的牙科服務及早處理牙患，盡量保存牙齒，避免脫牙及鑲配假牙。



新安排適用於7月2日起遞交的申請。項目的申請資格維持不變，受惠對象為正領取「長者生活津貼」或正接受社會福利署津助的長者家居照顧服務並且符合項目的相關申請資格的低收入長者。另外，合資格長者須為75歲或以上，並且曾於五年前或更早之前在項目下接受過牙科服務，方可申請接受第二次服務。



7月2日或以後，正領取「長者生活津貼」的長者可如現行安排般，帶同香港身份證正本、載有住址的文件和顯示最近連續三個月獲存入津貼金額的銀行戶口文件，親身前往任何一間參與項目的地區服務單位辦理申請手續。地區服務單位會為合資格長者處理申請及安排首次牙科診期。

約200多間地區服務單位分布全港各區，包括長者中心、社區中心和直接處理申請的牙科診所。至於使用社署津助的長者家居照顧服務的合資格長者，他們可繼續經所屬服務隊申請。

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