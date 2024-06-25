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星二代丨李元元幼稚園畢業　Lucy媽否認女兒走後門入小學

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 10 小時前

最後更新： 7 小時前

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元元幼稚園畢業喇！

藝人李璨琛的愛女李元元（Lucy）憑着趣怪搞鬼的形象，成為網民寵兒，人氣高企。轉眼Lucy已經幼稚園畢業，Lu媽梁志瑩在社交網晒出多張囡囡行畢業禮的相片，感觸良多。

小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校

Lucy超醒目

相中可見，穿上畢業袍的Lucy笑得勁開心，在台上表現活躍超醒目，非常可愛。之後Lu媽更笑言原本帶定紙巾入場 ，怕自己哭成淚人：「但係老母竟然冇喊 ，唔知係咪因為坐得太遠，睇得唔係好清楚我個女 。」

她續分享趣事：「唔知係咪因為坐得太遠我個女出場我哋兩老搵咗好耐，我一度懷疑自己認唔到自己個女 。跟住我老公話 ，黐線你個女個頭咁大，一望就望到啦佢肯定係未出場啫。」

Lucy幼稚園畢業喇！

否認女兒走後門升小學

另外，早前已公布小一派位結果，Lu媽當時指元元獲派第一志願，不過就沒有透露學校名，難怪引起不少網民的好奇心。

Lu媽亦對此有所回應，並強調女兒沒有走後門：「你們的女兒終於畢業了！好多老母八卦我個女讀咩小學, 好多人好勁估lee估路, 又話我叩門瑪利曼又話我走後門, 創意滿滿。叩乜鬼吖！後門？你估我真係劉德華咩」。

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