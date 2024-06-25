升學就業｜ERB推「創科愛增值計劃」逾50個課程　免學費不限學歷最高每月8千元津貼

▲ 僱員再培訓局（ERB）最近新推出「創科愛增值計劃」，一共有50多個課程可以選擇，還要免費及不限學歷。

【職場/增值/僱員再培訓局/學費/津貼/學歷/課程/再增值/失業】僱員再培訓局（ERB）推出「創科．愛增值」計劃，提供超過50項創新科技相關的培訓課程，課程最大賣點是不限學歷及學費全免，部分課程，附合條件最多每個月還可以拎到$8,000津貼！當中有教授近年大熱的AI課程及網上商業等課程，都非常實用！附上申請懶人包，記得2024年9月30日截止報名喇！

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ERB創科愛增值計劃｜課程對象及條件

15歲或以上的香港合資格僱員

失業、待業及在職人士均可報讀，須符合個別課程的入讀資格

ERB創科愛增值計劃｜報名日期

2024年4月10日至9月30日

ERB創科愛增值計劃｜入讀日期

2024年12月31日或之前

ERB創科愛增值計劃｜報讀安排

計劃涵蓋指定的就業掛鈎課程2及非就業掛鈎課程（包括技能提升課程及通用技能課程）

申請人於1年內可修讀最多兩項就業掛鈎課程，以及最多共150個課時的非就業掛鈎課程3

1. 即合法在香港居留並可無條件自由受僱或工作的人士，包括香港永久性居民及新來港定居人士。

2. 報讀就業掛鈎課程的申請人須為失業或待業人士。完成就業掛鈎課程（出席率達80%）的合資格學員，可獲發放再培訓津貼及3至6個月的就業跟進服務。每名學員每月可獲發放的津貼額上限為$8,000。

3. 包括獲取錄後未有取消報讀而沒有出席、或已入讀但未有完成的課程。

* 課程的上課安排由培訓機構統籌，如有任何變更，以培訓機構的最新公布為準。ERB就計劃及課程的相關安排保留最終決定權。

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ERB創科愛增值計劃｜課程報名方法

申請人可透過以下任何一種方法報名:

1. 親身提交—申請人須帶同所需文件正本到相關的培訓機構，並填妥「課程申請表」 2. 網上申請—申請人於計劃專設網頁「培訓課程」中揀選適用課程及/或培訓機構後，按「申請」以提交網上課程申請表 3. 郵寄—申請人須將已填妥的「課程申請表」郵寄至相關的培訓機構

ERB創科愛增值計劃｜查詢方法

致電ERB熱線182 182或與培訓機構聯絡

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