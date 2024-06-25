  • 28°C
香港時間 : 2024626日 (三) 02:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

升學就業｜ERB推「創科愛增值計劃」逾50個課程　免學費不限學歷最高每月8千元津貼

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 9 小時前

最後更新： 8 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

僱員再培訓局（ERB）最近新推出「創科愛增值計劃」，一共有50多個課程可以選擇，還要免費及不限學歷。

【職場/增值/僱員再培訓局/學費/津貼/學歷/課程/再增值/失業】僱員再培訓局（ERB）推出「創科．愛增值」計劃，提供超過50項創新科技相關的培訓課程，課程最大賣點是不限學歷及學費全免，部分課程，附合條件最多每個月還可以拎到$8,000津貼！當中有教授近年大熱的AI課程及網上商業等課程，都非常實用！附上申請懶人包，記得2024年9月30日截止報名喇！

最新影片:

童學園
學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業　學海無涯再自修金融下一步轉行？

ERB創科愛增值計劃｜課程對象及條件

  • 15歲或以上的香港合資格僱員
  • 失業、待業及在職人士均可報讀，須符合個別課程的入讀資格

ERB創科愛增值計劃｜報名日期

  • 2024年4月10日至9月30日

ERB創科愛增值計劃｜入讀日期

  • 2024年12月31日或之前

ERB創科愛增值計劃｜報讀安排

  • 計劃涵蓋指定的就業掛鈎課程2及非就業掛鈎課程（包括技能提升課程及通用技能課程）
  • 申請人於1年內可修讀最多兩項就業掛鈎課程，以及最多共150個課時的非就業掛鈎課程3

1. 即合法在香港居留並可無條件自由受僱或工作的人士，包括香港永久性居民及新來港定居人士。

2. 報讀就業掛鈎課程的申請人須為失業或待業人士。完成就業掛鈎課程（出席率達80%）的合資格學員，可獲發放再培訓津貼及3至6個月的就業跟進服務。每名學員每月可獲發放的津貼額上限為$8,000。

3. 包括獲取錄後未有取消報讀而沒有出席、或已入讀但未有完成的課程。

* 課程的上課安排由培訓機構統籌，如有任何變更，以培訓機構的最新公布為準。ERB就計劃及課程的相關安排保留最終決定權。

即睇逾50個課程

點擊圖片放大
+7
+6

ERB創科愛增值計劃｜課程報名方法

申請人可透過以下任何一種方法報名:

1. 親身提交—申請人須帶同所需文件正本到相關的培訓機構，並填妥「課程申請表」
2. 網上申請—申請人於計劃專設網頁「培訓課程」中揀選適用課程及/或培訓機構後，按「申請」以提交網上課程申請表
3. 郵寄—申請人須將已填妥的「課程申請表」郵寄至相關的培訓機構

ERB創科愛增值計劃｜查詢方法

致電ERB熱線182 182或與培訓機構聯絡

職場增值︱微軟創辦人蓋茨推介2024年好書及電視劇

點擊圖片放大
+4
+3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

職場女性︱香港人最鍾意返工日做夜做 打工仔工作期間死亡呢行最「高危」
22:38 2024/06/05
職場女性︱香港人最鍾意返工日做夜做 打工仔工作期間死亡呢行最「高危」
職場熱話｜出國公幹半年驚見下屬變上司　月入4萬暴升至10萬港男不忿想辭職
17:09 2024/06/13
職場熱話｜出國公幹半年驚見下屬變上司　月入4萬暴升至10萬港男不忿想辭職

你可能感興趣

職場女性︱香港人最鍾意返工日做夜做 打工仔工作期間死亡呢行最「高危」
22:38 2024/06/05
職場女性︱香港人最鍾意返工日做夜做 打工仔工作期間死亡呢行最「高危」
職場熱話｜出國公幹半年驚見下屬變上司　月入4萬暴升至10萬港男不忿想辭職
17:09 2024/06/13
職場熱話｜出國公幹半年驚見下屬變上司　月入4萬暴升至10萬港男不忿想辭職
升學就業 僱員再培訓局 人工智能 學費 就業 失業 創新科技及應用

最高瀏覽

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因