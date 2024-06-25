朗然房協｜資助出售房屋罕見押後揀樓　招國偉憂不利銷情

▲ 房協朗然須押後揀樓。（資料圖片）

房協轄下資助出售房屋項目、觀塘安達臣「朗然」須延期揀樓，暫時未公布延後時間表。有關注團體認為，近月樓價趨跌，合資格家庭多抱觀望態度，甚至或會轉買私樓。

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「朗然」共有422個單位，市價62折出售，早前超額認購近30倍，今年2月已為近1.3萬份有效申請進行電腦抽籤，房屋協會正按照優先次序審核白表申請人的資格。房協發言人稱，目前已完成大約五成，有關工作仍在處理中，原定於今年第二季的揀樓安排需延期，將於日內陸續發信通知申請人。雖房協公布揀樓安排有變，但仍未落實押後時間表。

該項目原預計明年底落成，不過早前爆發總承建商保華建築欠薪風波，房協表示已獲保華建築確認，有關情況已解決。勞工處則表示，已聯絡受影響工人僱主、以及涉事承判商，協助工友解決欠薪申索。

立法會議員梁文廣稱，房協仍未交代押後揀樓的時間表，或影響申請家庭的置業部署，促請房協要盡快交代。

公屋聯會總幹事招國偉則認為，雖然揀樓押後，但近月樓價下滑，使申請家庭於市面有更多選擇，甚至求購私樓或下一期居屋，料對朗然銷售不利。

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