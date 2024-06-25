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男士更年期｜男士40歲後拒親密雄風不再 醫生揭3大更年期先兆

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 10 小時前

最後更新： 10 小時前

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男士40歲後拒親密雄風不再 醫生揭3大更年期先兆

【更年期/男士更年期/男性更年期/重金屬/年齡/歲數/荷爾蒙/睪固酮疲勞/性生活/拒絕親密/流汗/雄風不再/更年期先兆】更年期絕非女性「專利」！台北有泌尿科醫生表示，男性更年期多在40歲後開始，生活中長期接觸接觸殘留在魚類中的重金屬、塑膠製品中的塑化劑等環境荷爾蒙，可能造成體內睪固酮濃度低下，進而加速更年期，若出現3大症狀，可能是男性更年期提早報到。

影片推介：

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保養得宜｜後生時拍戲博命惹勞損　62歲歐瑞偉靠3招關鍵「逆齡」　「現拍動作場面仍親身上陣」

男士更年期多在40歲後開始

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫生戴定恩在facebook戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業》發文表示，男士更年期多在40歲後開始，但期間受到生活環境的改變，加劇老化速度，包括長期食用與接觸殘留在魚類中的重金屬、塑膠製品中的塑化劑等，恐令男士更年期提早報到。

戴醫生指出，當更年期來臨，除會感到體力大不如前外，還會經常感到全身痠痛、易流汗、疲勞，體重上升等，大多會被視作年紀大、體力不好，而忽視更年期存在。

同場加映：女人四十｜不婚女未到40歲已更年期停經　後悔年少2陋習勸世要愛自己【附卵巢早衰5大徵兆】

戴醫生強調，不僅是女性更年期時會出現情緒不定，男性也會受到荷爾蒙改變的影響，出現情緒起伏大、憂鬱、失眠、對生活大小事不感興趣等典型的更年期心理徵狀，且隨著睪固酮低下，男性更年期時，泌尿方面可能會遇到排尿困難、良性前列腺肥大症狀等。在性方面，則會有晨勃頻率減少、性慾消退、陽痿等常見問題，一旦察覺身體出現以上多項症狀，建議盡快求醫。

此外，泌尿科醫生高銘鴻早前亦建議，男士們進行以下6種運動針對下肢肌群進行訓練，包括大腿、小腿、臀部、腹肌和核心肌群，以促進睪固酮分泌，改善更年期症狀。

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