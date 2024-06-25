血癌福音丨新一代BTK抑制劑成效顯著　惡化及死亡風險降超5成　慈善團體倡納安全網

▲ 左起: 血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜醫生 及柏臻慈善信託創辦人張榮峰

【白血病/血癌/ BTK抑制劑】2021年香港白血病新症數目共有721宗，每10萬人中發病率為9.7，兩者均較往年上升。而慢性淋巴性白血病是白血病則在眾多白血病當中，佔當中25%，屬於較和緩的血液惡性疾病。為了讓慢淋患者有更完善的治療，有慈善組織因此倡導醫管局將新一代 BTK抑制劑納入醫管局藥物名冊及安全網涵蓋範圍，希望提高病人生存期。

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新一代布魯頓氏酪氨酸激酶小分子抑制劑(「新一代 BTK抑制劑」)是一種蛋白質分子,對促進B淋巴球(「B細胞」)的 生長和分化發揮重要的作用。新一代BTK抑制劑使用標靶藥物特異性抑制BTK分子活性， 能中斷細胞訊息的傳遞，阻止癌化B細胞過度增生。

治療的臨床試驗更發現，對於65歲以上或有合併症的患者，新一代BTK 抑制劑作為第一線慢淋治療,療效優於傳統化學免疫 治療。其中惡化和死亡風險有效減少超過五成。

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血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜醫生表示慢淋患者的臨床表現是多樣化的，大多數患者在診斷時無症狀，多數在例行血液檢查中發現。而新一代BTK抑制劑能延長病患生存期以及無惡化存活期。相比傳統治療標準,新一代 BTK 抑制劑 具降低心臟疾病發生率及中斷治療發生率。

柏臻慈善信託創辦人張榮峰表示為了讓患者都能獲得最好的治療，因此促請醫院管理局藥物建議委員會把新一代 BTK抑制劑納入醫管局藥物名冊及安全網涵蓋範圍。

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