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皮膚問題︱玫瑰痤瘡全因蟲作怪致面部泛紅發熱長痘　誤用消除暗瘡方法 或致病情更嚴重

醫健人物

發布時間： 18 小時前

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不少人會將玫瑰痤瘡與暗瘡混淆，皆因兩者都會令皮膚長出「痘痘」，患者確實較難分辨，但有皮膚科專科醫生表示，近年醫學界發現，玫瑰痤瘡或與潛藏在面部皮膚的蠕形蟎蟲有關，若然錯用治療暗瘡的方法處理玫瑰痤瘡，不但未能「殺蟲」，更有機會致病情加劇，例如出現皮膚刺激。醫學界呼籲患者如有懷疑，應及早求診。

皮膚科專科陳湧醫生表示，暗瘡是大部分年青人都可有機會經歷的皮膚問題，一般來說，通常是由於毛囊阻塞所造成，所以不少人會嘗試透過去角質的方法，如去除皮膚表面的死皮或勤於潔膚，以控制或減少皮膚長出暗瘡；至於玫瑰痤瘡，發病原因仍然未明，但有研究顯示或與皮膚上的蠕形蟎蟲過多有關，一旦蟎蟲數量過多，過度繁殖，可能會導致皮膚發炎增加，增加玫瑰痤瘡發病機會。

過度清潔皮膚 或可致蠕形蟎蟲數量增加

「蠕形蟎蟲是共生寄生蟲，我們自身的免疫系統一般都足以抵禦其過度繁殖。但是蠕形蟎蟲透過我們的油脂分泌和皮膚細胞作為糧食，如果臉部油脂較多，會容易出現滋生更多蠕形蟎蟲。此外，過度清潔皮膚或使用過強的皮膚清潔產品，可能會破壞皮膚屏障，損害皮膚自身的保護機制，增加蠕形蟎蟲的機會。」

玫瑰痤瘡的典型症狀包括臉部泛紅，尤其是在臉頰或鼻部區域，此外患者還有機會感到皮膚燙熱和痕癢等徵狀。陳湧醫生表示，在某些特定的情況下，例如在環境溫度較高、曬太陽、進行劇烈運動、處於情緒高漲的狀態、飲酒或者食用辣食的情況下，症狀可能變得更加明顯，並且紅腫的狀態可能會持續更長的時間。

忽視病情 長遠會皮膚增生 可致酒糟鼻

「一般人生氣，臉部可能發紅，但不會感到不適，而且很快便會退去。不過，玫瑰痤瘡患者因為皮膚發炎及面部皮膚血管擴張，一旦受刺激而致臉部泛紅，可能會感到熱和癢。如果經常發作的話，患者面部的血管便會經常擴張和收縮，久而久之，血管就會好像一條橡筋一樣失去彈性，血管持續擴張，導致長期滿面通紅。長遠而言，部份患者的皮膚更會愈來愈粗糙，出現皮膚增生，造成酒糟鼻。」

抗蟎蟲藥膏減蟎蟲數量 降低發炎風險

陳湧醫生表示，早期的玫瑰痤瘡可以透過藥膏、口服藥去處理，例如針對蠕形蟎蟲引起的玫瑰痤瘡，可以透過抗蟎蟲的外塗藥膏去減低蠕形蟎蟲的數量，減低皮膚繼續發炎的機會，尤其是一些同時帶有瘡的患者，塗藥膏的效果會更加明顯。而藥膏本身裡面沒有類固醇，副作用相對較少、安全性高，可長期使用。至於病情較嚴重，例如已出現酒糟鼻的患者，則需要配合手術或激光治療去處理。

不過陳醫生提醒，不同的治療方案或藥物的成效或副作用都有所不同，患者應與主診醫生商討，了解最合適自己的治療。而患者更應從日常生活做起，避免過度曬太陽、飲食過辣、使用刺激皮膚的護膚或清潔用品等，才能有效地防止玫瑰痤瘡的進一步惡化。

皮膚科專科 陳湧醫生

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撰文 : 陳湧醫生 皮膚科專科

欄名 : 健康專家專欄

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健康問題 養生 治療 玫瑰痤瘡 皮膚發炎

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