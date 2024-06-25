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飲食攻略︱常捱夜吃4類食物易致脂肪肝誘發肝癌　8種護肝營養素促進脂肪代謝

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 8 小時前

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常捱夜吃4類食物易致脂肪肝嚴重引發肝癌，8種護肝營養素促進脂肪代謝。

【脂肪肝／肝癌／護肝／營養素／傷肝食物／護肝食物】經常捱夜飲食不節制，就算是瘦人也有機會患上脂肪肝！中大曾有研究推算，全港有超過100萬人患脂肪肝。有專科醫生指出，若經常吃4類食物，嚴重會引發肝硬化及肝癌；相反，若想逆轉或預防脂肪肝問題，多補充8種營養素，可促進肝臟脂肪代謝，減低患病風險。

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何謂脂肪肝？

據本港衛生署的資料，脂肪肝（脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內積聚。過量飲酒是引致脂肪肝的主要原因之一，而脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

另外，非酒精性脂肪肝是指一系列肝臟疾病，由於肝臟細胞積聚過多脂肪，以致肝臟纖維化、肝硬化、肝衰竭或肝癌等；而肝臟積聚脂肪的成因，則與飲酒或其他繼發性因素無關。

每5名非肥胖人士就有1人患非酒精性脂肪肝

香港中文大學曾進行全港首個全民肝臟健康普查研究，發現有逾四分一受訪成人患脂肪肝，推算全港超過100萬人患脂肪肝。其中，每5名非肥胖人士（體重指數未達肥胖水平）中，就有1人被驗出有非酒精性脂肪肝，並帶有例如高血糖的風險因素。患者中有超過4成人會出現肝臟發炎（脂肪性肝炎）、3成人出現嚴重肝纖維化。

4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

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8種營養素逆轉脂肪肝

想要預防或積極改善脂肪肝問題，除了避免進食以上高熱量、高升糖食物，勤運動，其實還可以透過多攝取一些營養素，促進肝臟脂肪代謝。台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。近年來，都市人除了愛捱夜，還喜歡吃高熱量的精緻及西化食物、飲酒過量的飲食習慣等因素，患有脂肪肝的人士比率也逐年增加。但她強調，

只要體重減輕5至10%，就能改善體內脂肪肝的程度。

余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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選用的食材要以原形食物為主，避免加工食品、油炸食物及避免攝取過多的鹽及食品添加劑 ，以免加重肝臟的負擔。

除了吃對肝臟有益的食物 ，保肝也應避免吃以下食物：

  • 高脂、高糖、高鹽食物；
  • 酒精；
  • 來歷不明的草藥補品。

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