東九龍線｜路政署：不排除增設藍田北站　配合市民外出需要

▲ 東九龍智慧綠色集體運輸系統初步方案。（立法會文件）

立法會工務小組委員會昨日（24日）通過2.6億元撥款，為東九龍智慧綠色集體運輸系統進行勘察及設計，並建議提交財委會後毋須進一步討論。路政署鐵路拓展處處長梁少江今日（25日）出席電台節目時指，有關項目初步計劃設置8個車站，顧問團隊仔細研究後或微調方案，不排除加設藍田北站的可能性，以配合市民需要和提升成本效益。

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系統全長約7公里，當中包括約6公里高架橋及約1公里隧道，按現時建議沿線設8個車站，包括彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東，將連接港鐵彩虹站及油塘站。梁少江稱，初步構想是彩虹東站以天橋連接港鐵彩虹站；油塘東站則由於港鐵油塘站地勢起伏，正構思以隧道連接和設行人電梯等接駁。至於會否增設藍田北站，會找顧問團隊仔細研究，因應實際情況微調方案；亦會參考「鐵路加物業」的發展模式，研究馬游塘站上蓋是否有空間發展物業。

他又稱，政府已接觸至少5間營辦商，最快今年下半年邀請運輸系統供應商及營辦商提交意向書，目標2026年就工程招標，2027年批出合約動工，2033年或之前落成東九龍線。

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責任編輯：梁薾心