親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介

▲ 黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕，TOPick為大家推介12大親子玩樂地。

【商場/THE SOUTHSIDE/黃竹坑/新商場/商場好去處/親子好去處】香港又有新商場喇！港鐵黃竹坑站商場THE SOUTHSIDE南岸商場於6月21日正式開幕！商場逾51萬呎，約130間商戶進駐，除了餐廳食肆、生活用品以及電器外，還有多間親子天地，讓大人小朋友一同享受逛商場的樂趣！

THE SOUTHSIDE︱THE SOUTHSIDE開幕 設12大親子店鋪

南岸商場THE SOUTHSIDE於6月21日正式開幕，商場連接黃竹坑站出口，共有5層高，逾130間商戶，當中有超過35間食肆及零售商戶，同時有大型超市，還有芭蕾舞學院、韓式跆拳道學校、圍棋學院等商戶進駐，全面照顧各年齡層的食買玩及日常需要，以下TOPick就為大家精選THE SOUTHSIDE 12大親子好去處！

▲ 黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕，TOPick為大家推介12大親子玩樂地。（相關機構提供）

THE SOUTHSIDE︱1.玩樂天地 WONDERSAURUS

玩樂天地除了有玩具、童書、Board game外，店鋪不時更會舉辦手工製作、遊戲活動等，讓小朋友參與。

店舖位置：G15，G/F

營業時間：星期一至日及公眾假期 10:00 - 20:00

THE SOUTHSIDE︱2.美國冒險樂園

美國冒險樂園是全港最大規模的室內遊樂場，除了有港人最愛的彩虹攤位外，還有夾公仔機及遊戲禮品機，以及過千款禮品供以換領。

店舖位置：G14-15，G/F

營業時間：

星期一至五：11:00 - 22:00

星期六、日及公眾假期：10:30 - 22:00

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THE SOUTHSIDE︱3.玩具站

店舖位置：G14-15，G/F

營業時間：

星期一至五：11:00 - 22:00

星期六、日及公眾假期：10:30 - 22:00

THE SOUTHSIDE︱4.Citylife 生活提案

店舖位置：G41，G/F

營業時間：星期一至日及公眾假期：11:00 - 21:30

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THE SOUTHSIDE︱5. Hallmark

Hallmark的商品多元化，除了有賀卡、文具、服裝、寢具外，還有書包。適逢新店開張，Smiggle全系列書包推出七折優惠。

店舖位置：G42，G/F

營業時間：星期一至日及公眾假期：10:00 - 20:00

THE SOUTHSIDE︱6.香港加拿大國際學校早教中心

店舖位置：G21-24，G/F

營業時間：

星期一至五 08:00 - 16:00

星期六 09:00 - 14:00

THE SOUTHSIDE︱7.THE WHITE BOX. Creative Space by Little Prince Art

THE WHITE BOX為Little Prince Art Group 旗下全新藝術創意空間，有多款繪畫課程，同時亦提供不同類型的一次性藝術體驗課及節日活動，適合小朋友、親子及成人參加。

店舖位置：G17, G/F

營業時間：

星期一：14:00 - 19:00

星期二、三、五、六：10:00 - 19:00

星期日：10:00 - 14:00

星期四及公眾假期休息

THE SOUTHSIDE︱8.Twinkle Dance Company

Twinkle Dance Company是香港全英語授課的專業跳舞學校，為18個月大兒童至成人提供多個舞蹈課程。

店舖位置：G31-33，G/F

營業時間：

星期一至五：10:30 - 18:00

星期六：09:30 - 17:30

星期日：12:00 - 18:00

公眾假期休息

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THE SOUTHSIDE︱9.U&I Korea Taekwondo

U&I Korea Taekwondo為3至50歲的小童和成人提供跆拳道課程，課程等級由初級至黑帶。

店舖位置：G29-30，G/F

營業時間：

星期一：15:30 - 20:00

星期二至三：10:00 - 19:30

星期四：15:15 - 19:30

星期五：10:00 - 19:45

星期六：09:00 - 19:30

星期日：09:30 - 15:00

THE SOUTHSIDE︱10.香港棋院

店舖位置：G38，G/F

營業時間：

星期一至日及公眾假期：10:00 - 22:00

THE SOUTHSIDE︱11.奈良美一 mimi nono

奈美良一是日系童裝品牌，主要為0至10歲嬰童及媽媽，設計簡約舒適，精緻有趣的衣著和生活配飾。

店舖位置：LG08，LG

營業時間：星期一至日及公眾假期：11:00 - 21:00

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THE SOUTHSIDE︱12.BABY BABOON

BABY BABOON嬰兒服飾店為0至6歲嬰幼兒提供一系列用品，如嬰幼兒服裝、嬰幼兒鞋、嬰幼兒用品、被等。

店舖位置：LG25，LG

營業時間：

星期一至日及公眾假期：11:00 - 21:00

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