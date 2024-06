親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介

▲ 黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕,TOPick為大家推介12大親子玩樂地。

【商場/THE SOUTHSIDE/黃竹坑/新商場/商場好去處/親子好去處】香港又有新商場喇!港鐵黃竹坑站商場THE SOUTHSIDE南岸商場於6月21日正式開幕!商場逾51萬呎,約130間商戶進駐,除了餐廳食肆、生活用品以及電器外,還有多間親子天地,讓大人小朋友一同享受逛商場的樂趣!

THE SOUTHSIDE︱THE SOUTHSIDE開幕 設12大親子店鋪

南岸商場THE SOUTHSIDE於6月21日正式開幕,商場連接黃竹坑站出口,共有5層高,逾130間商戶,當中有超過35間食肆及零售商戶,同時有大型超市,還有芭蕾舞學院、韓式跆拳道學校、圍棋學院等商戶進駐,全面照顧各年齡層的食買玩及日常需要,以下TOPick就為大家精選THE SOUTHSIDE 12大親子好去處!

▲ 黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕,TOPick為大家推介12大親子玩樂地。(相關機構提供)

THE SOUTHSIDE︱1.玩樂天地 WONDERSAURUS

玩樂天地除了有玩具、童書、Board game外,店鋪不時更會舉辦手工製作、遊戲活動等,讓小朋友參與。

店舖位置:G15,G/F

營業時間:星期一至日及公眾假期 10:00 - 20:00

THE SOUTHSIDE︱2.美國冒險樂園

美國冒險樂園是全港最大規模的室內遊樂場,除了有港人最愛的彩虹攤位外,還有夾公仔機及遊戲禮品機,以及過千款禮品供以換領。

店舖位置:G14-15,G/F

營業時間:

星期一至五:11:00 - 22:00

星期六、日及公眾假期:10:30 - 22:00

最新影片推介:

THE SOUTHSIDE︱3.玩具站

店舖位置:G14-15,G/F

營業時間:

星期一至五:11:00 - 22:00

星期六、日及公眾假期:10:30 - 22:00

THE SOUTHSIDE︱4.Citylife 生活提案

店舖位置:G41,G/F

營業時間:星期一至日及公眾假期:11:00 - 21:30

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

THE SOUTHSIDE︱5. Hallmark

Hallmark的商品多元化,除了有賀卡、文具、服裝、寢具外,還有書包。適逢新店開張,Smiggle全系列書包推出七折優惠。

店舖位置:G42,G/F

營業時間:星期一至日及公眾假期:10:00 - 20:00

THE SOUTHSIDE︱6.香港加拿大國際學校早教中心

店舖位置:G21-24,G/F

營業時間:

星期一至五 08:00 - 16:00

星期六 09:00 - 14:00

THE SOUTHSIDE︱7.THE WHITE BOX. Creative Space by Little Prince Art

THE WHITE BOX為Little Prince Art Group 旗下全新藝術創意空間,有多款繪畫課程,同時亦提供不同類型的一次性藝術體驗課及節日活動,適合小朋友、親子及成人參加。

店舖位置:G17, G/F

營業時間:

星期一:14:00 - 19:00

星期二、三、五、六:10:00 - 19:00

星期日:10:00 - 14:00

星期四及公眾假期休息

THE SOUTHSIDE︱8.Twinkle Dance Company

Twinkle Dance Company是香港全英語授課的專業跳舞學校,為18個月大兒童至成人提供多個舞蹈課程。

店舖位置:G31-33,G/F

營業時間:

星期一至五:10:30 - 18:00

星期六:09:30 - 17:30

星期日:12:00 - 18:00

公眾假期休息

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

THE SOUTHSIDE︱9.U&I Korea Taekwondo

U&I Korea Taekwondo為3至50歲的小童和成人提供跆拳道課程,課程等級由初級至黑帶。

店舖位置:G29-30,G/F

營業時間:

星期一:15:30 - 20:00

星期二至三:10:00 - 19:30

星期四:15:15 - 19:30

星期五:10:00 - 19:45

星期六:09:00 - 19:30

星期日:09:30 - 15:00

THE SOUTHSIDE︱10.香港棋院

店舖位置:G38,G/F

營業時間:

星期一至日及公眾假期:10:00 - 22:00

THE SOUTHSIDE︱11.奈良美一 mimi nono

奈美良一是日系童裝品牌,主要為0至10歲嬰童及媽媽,設計簡約舒適,精緻有趣的衣著和生活配飾。

店舖位置:LG08,LG

營業時間:星期一至日及公眾假期:11:00 - 21:00

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

THE SOUTHSIDE︱12.BABY BABOON

BABY BABOON嬰兒服飾店為0至6歲嬰幼兒提供一系列用品,如嬰幼兒服裝、嬰幼兒鞋、嬰幼兒用品、被等。

店舖位置:LG25,LG

營業時間:

星期一至日及公眾假期:11:00 - 21:00

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】