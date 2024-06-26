學霸女星｜日本天才童星蘆田愛菜大個女　20歲近照曝光讀頂尖大學成學霸校花

▲ 日本天才童星蘆田愛菜大個女，20歲近照曝光，讀頂尖大學成學霸校花。

【童星/女演員/日本女星/學霸】日本女星蘆田愛菜3歲出道，6歲就憑藉劇集《愛母罪》（Mother）爆紅，精湛演技不僅讓她獲得「天才童星」的美名，更以該劇一舉摘下日劇學院賞新人賞，成為史上最年輕的得獎者。如今年滿20歲成年的她目前就讀慶應義塾大學，且外貌比小時候更添一份成熟韻味。

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蘆田愛菜3歲出道7歲封視后

日本女星蘆田愛菜在2009年出道，當時她年僅3歲就，6歲時她參演日劇《愛母罪》，以毫不遜色於資深演員的演技爆紅，及後更以連續劇《契爸唔易做》獲得2011年東京國際戲劇節電視劇大獎最佳女主角獎，加上戲外可愛又有禮貌的模樣，被冠上「天才童星」的稱號。

20歲近照曝光愈大愈靚

蘆田愛菜於6月23日迎來20歲生日，也是日本成年的年紀。她於生日前夕出席「2027年國際園藝博覽會開幕前1000日記者會」，端莊又漂亮的模樣讓許多網民大完全不輸時下人氣女團的精緻樣貌。

當天她接受媒體採訪時，提到對於20歲成年後的期許，表示希望自己可以盡最大的努力，成為別人的依靠。同時她指感謝身邊家人、朋友等的支持，表示永遠不會忘記那種感激之情。

喜愛閱讀1年看300本書

蘆田愛菜在小時候成名，更被冠上「國民女兒」的稱號，不過卻也因此受忌妒，一度傳出遭到霸凌。而她近年亦減少演藝活動，轉移重心往學業上。

此外，與她合作過的工作人員曾透露，蘆田愛菜都會利用拍攝空檔看書，曾試過一年讀超過300本書籍的她，在談吐上都被民眾稱作年輕藝人的模範。

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考入慶應大學政治系

據日媒《Daily Sport》報導，蘆田愛菜2017年被錄取慶應大學附屬國中部後不僅從未缺課，更依舊保持優異的成績，沒有因為演藝事業而耽誤學業，她憑藉優異成績直升慶應義塾女子高中，最後更成功考入慶應大學政治系。

慶應義塾大學創辦於1920年，歷史悠久，是日本最頂尖的大學之一。該校校友包括前日本首相小泉純一郎及豐田汽車董事長豐田章男等著名政治家及企業家。現時日本全國約有800多間大學，而慶應義塾大學在2024年日本大學排名第14名，並在2024年QS亞洲大學排名第45位。

日本網民紛紛狂讚蘆田愛菜越來越漂亮，點擊下圖看更多留言：

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