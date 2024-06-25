暑假好去處︱《中環夏誌》巨型彈床新興運動免費任玩　一連38日中環海濱狂歡

▲ 大會逢星期五、六舉行5公里歡樂跑。（主辦單位提供）

暑假又來了！家長們是否為子女安排活動而煩惱，若未有計劃的，不妨考慮到中環海濱活動空間玩過夠。下月舉行的《SummerFest@Central 中環夏誌》首次以AI設計出五大巨型充氣世界奇觀，每逢週末舉行親子跑步賽，並設有多項新興運動體驗班，所有節目免費入場，家長可為子女安排行程，過一個火辣辣的暑假。

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《中環夏誌》將於7月5日至8月11日，在中環海濱活動空間舉行，大會首度以人工智能（AI）設計的五大巨型「充氣奇蹟」，包括本身是充氣彈床的英國巨石陣、智利復活節島摩艾石像、埃及吉薩金字塔、意大利比薩斜塔及法國凱旋門，最巨型的裝置高逾 13 米，晚上更會展現不同光影色彩。

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2024巴黎奧運將於7月下旬展開，為響應全城奧運狂熱，樂動兒童體育學院（FunKids Sports Association）合辦「中環夏日運動祭」，包括逢星期五、六舉行5公里歡樂跑，逢星期日則有2公里親子跑，穿梭中環及灣仔海濱長廊，欣賞維港美景，參加比賽後還可獲頒完賽證書、獎牌及禮物。

同時，《中環夏日運動祭》設多項新興運動體驗班及模擬比賽，包括巧固球、匹克球、躲避盤、欖球，適合一家大小參與。除了上述活動， 大會安排了「非物質文化遺產市集」、「HKCAMP 香港露營文化祭」、「夏日涼浸浸嘉年華」及「美人魚夏水禮」等戶外活動，帶來別具特色的夏日體驗。主辦單位預計，活動將吸引十萬人入場。

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《中環夏誌》

日期：7月5日至8月11日

時間：（星期一至五）3pm–9pm（星期六、日）1pm–9pm

地點：中環海濱活動空間

入場費：全免

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