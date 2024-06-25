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李龍基未婚妻入獄丨王青霞不在身邊基哥不愁寂寞　基哥收拾心情密密開騷

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 6 小時前

最後更新： 6 小時前

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未婚妻王青霞入獄，李龍基忙於演唱會。

73歲李龍基未婚妻王青霞（Chris）因承認使用虛假文書罪、兩項違反逗留條件罪、在違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作，以及向入境事務主任作出虛假申述共5罪，在上周三（6月19日）被判刑25個月。

當聽到Chris認罪時，基哥在庭上即情緒波動，緊握拳頭，三度大喊。之後，基哥離開法庭時亦再次激動爆喊，並強調定會等Chris出獄，向在場傳媒承諾︰「我一定會娶佢。」盡展情深。

李龍基未婚妻入獄丨王青霞被判入獄　李龍基同日笑容滿面現身朋友慶生飯局

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基哥高EQ玩自嘲

不過，基哥畢竟跑江湖多年見慣風浪，在未婚妻被判的首個晚上，他已收拾心情現身葉子楣生日會，從相中所見，基哥粉紅色裇衫和牛仔褲現身，而且滿面笑容，網民讚基哥高EQ，心情那麼快便平復。

事實上，雖然Chris在未來的25個月不會在基哥身邊，但基哥不會寂寞。

因為他十分忙碌，將於7月6日在澳門舉行《風繼續吹 女繼續追》演唱會外，到同月21日又在香港舉行一個名為《真情流淚基不可失》的演唱會，而且兩個演唱會名稱都是玩自嘲，可見基哥的EQ的確十分高。

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