美食推介｜米芝蓮品牌Amelia推2小時任食菜單　十多款高質食材A5和牛、鵝肝、珍寶虎蝦等食到飽

▲ 全新推出的「Deluxe Unlimited Feast 無限豪華盛宴菜單」中，顧客可以最優惠價格每位$498，就可以在兩小時內無限享用一系列由米芝蓮名廚設計的14款高質前菜、5 款主菜及甜品。

位於尖沙咀海港城的 Amelia Hong Kong 是著名西班牙米芝蓮星級餐廳 Amelia by Paulo Airaudo 的首間海外分店，亦是創辦人兼米芝蓮二星名廚（西班牙及香港）Chef Paulo Airaudo 在香港的首間餐廳。

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餐廳以「香港罕見的正宗炭烤料理」打正旗號，配以頂級規格的 Josper炭烤爐具，把多款尊貴食材呈現在客人面前，此外，配合醉人的維多利亞港景緻，打造輕鬆的用餐氛圍。

全新推出的「Deluxe Unlimited Feast 無限豪華盛宴菜單」中，顧客可以最優惠價格每位$498，就可以在兩小時內無限享用一系列由米芝蓮名廚設計的14款高質前菜、5 款主菜及甜品，包括：大廚招牌手打A4和牛漢堡扒、美國安格斯牛扒、伊比利橡果黑毛豬、白酒煮蜆、海鮮及 Big Scoop Tiramisu 甜品等。

此外，客人更可選擇更高級別的餐目，盡情無限追加更多優質食材，包括:香煎鵝肝、炭烤珍寶虎蝦、西班牙烤乳豬、A4宮崎和牛小排、A5鹿兒島/仙台和牛西冷、炭烤四頭野生鮑魚、日本巨型生蠔等，當中餐廳的招牌開心果巴斯克焦香芝士蛋糕更是令人極之難忘。

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