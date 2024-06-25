《籠民》重映回顧80年代土地問題　重溫廖啟智黃家駒風采

▲ 廖啟智在《籠民》演智障兒，演技精湛。

香港電影資料館常在龐大的香港電影寶藏中尋寶，即將舉行的放映節目「影以載道 - 銀都作品回顧」，開幕電影是剛在上周在文化中心大劇院首映、1981年的《父子情》4K數碼修復版，同時亦選來銀都機構及其前身 （長城電影、鳳凰影業和新聯影業）由50年代初起超過500部電影中的16部經典重映。

開幕電影《父子情》是新浪潮導演方育平首部電影作品，蘊含粵語片寫實文藝的電影傳統，平實細膩地描繪草根階層家庭的父子情，在當年大部分新浪潮電影圍繞警匪和社會寫實等題材下，確實是新浪潮電影的一股清泉。電影不止入選第31屆柏林影展，並榮獲第一屆香港電影金像獎最佳電影及最佳導演兩大獎項。

▲ 鍾楚紅初登大銀幕的《碧水寒山奪命金》。

放映《碧水寒山奪命金》4K數碼版

閉幕電影為 1959 年的《彩蝶雙飛》（復刻版），當中包括由紅線女及馬師曾等多位重量級粵劇名伶擔綱演出4段折子戲寶，更是名伶白雪仙父親白駒榮在資料館館藏中唯一的影像紀錄，對粵劇迷和影迷都是彌足珍貴。

銀都機構擅長以多角度及不同題材，反映中國傳統文化在當代社會中的變遷，以大眾生活面貌為題，呈現新舊文化的衝擊。例如今次放映選的《說謊世界》（1950） 以40年代上海為背景，諷刺為金錢爾虞我詐的眾生相。

由杜琪峯首次執導的《碧水寒山奪命金》（1980）以4K數碼版放映，上承古典文學及傳統戲劇中常見的俠客題材，鍾楚紅首當女主角，但已散發明星風采。

▲ 三大影后主演的《人在紐約》。

《籠民》道出低下層苦況

另外，有導演許鞍華至今唯一一部武俠片《書劍恩仇錄》（1987）；匯聚三大影后張艾嘉、張曼玉和斯琴高娃，關錦鵬執導的《人在紐約》（1990），以及由張之亮執導，獲得第十二屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演、最佳編劇及最佳男配角四項殊榮的《籠民》（1992）。

3部片都屬難得重映之作，尤其《籠民》集結多位實力演員如，道出80年代繁榮社會下的低下階層住屋苦況，至今影材仍甚有共鳴，影迷更可重睹喬宏、廖啟智、黃家駒生前銀幕風采。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5