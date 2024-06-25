KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理

▲ 皮膚科專科醫生陳厚毅分享5招正確急救處理暗瘡方法。

【暗瘡/青春痘/痘痘肌/爛面/皮膚問題】不少青少年都深受暗瘡（青春痘）困擾，尤其踏入夏天容易出汗，油脂分泌旺盛，暗瘡問題會變得更嚴重。TOPick請來皮膚科專科醫生陳厚毅，拆解暗瘡的成因、急救護理方法及預防貼士，幫大家擊退暗瘡，同「爛面」講拜拜。

KO青春痘｜暗瘡急救護理方法

陳醫生指出，青少年油脂分泌旺盛，且經常熬夜、睡眠不足，面部T字位（即額頭、眉心、兩邊鼻翼或鼻邊）容易長出暗瘡。女生在月經前後收荷爾蒙變化影響，暗瘡亦有機會增多。

另外，不少青少年都可能生過「壓力瘡」，尤其在考試季，讀書壓力大，導致暗瘡爆發，常見於下巴、嘴邊等位置。

他提到，家族遺傳亦是暗瘡其中一重要因素，如果父母有暗瘡問題，子女有暗瘡的機會較高，且情況會較為嚴重。

他分享了5個正確急救處理暗瘡的方法，供大家參考：

1. 保持充足睡眠

保持充足睡眠，作息定時，例如將就寢時間提前半小時，已對改善暗瘡有很大好處。

2. 勤洗面

陳醫生強調，洗面對於改善暗瘡十分重要，「洗面洗得好，面油控制得好，對一些輕微的暗瘡絕對有功效，黑頭白頭也會減少」。

他提醒，洗面時要特別留意清潔額角、下巴等位置。至於挑選潔面產品方面，要視乎患者本身的皮膚類型，如果是油性肌膚，可選擇有控油功效的產品。

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3. 勤換口罩

很多人仍然會戴口罩，尤其夏天容易出汗、出油，長時間戴口罩會阻塞毛孔，導致暗瘡問題加劇，因此要勤於更換口罩。

4. 外用藥膏

如果嘗試過以上方法，暗瘡問題仍未好轉，可考慮求醫，並按醫生指示下使用外用藥膏，例如有消炎、殺菌功效的抗生素藥膏、可抑制出油的維他命A酸藥膏等。

5. 口服藥治療

若患者的暗瘡較嚴重，使用藥膏後，情況未見改善，可能需要口服抗生素類藥物、或維他命A酸等。

▲ 擠亂暗瘡容易留下疤痕。（iStock圖片）

KO青春痘｜暗瘡預防貼士

陳醫生表示，要預防暗瘡，首要是保持身心健康，養成均衡的飲食習慣。過去曾有研究指出，進食牛奶、芝士等奶類製品，或高升糖食物，有機會令暗瘡問題加劇，如果進食有關食品後，暗瘡的確增多，便需要戒口。

另外，長時間處於綳緊的狀態，有機會令暗瘡惡化，繼而令壓力加大，造成惡性循環，陳醫生建議，可透過做運動等方法放鬆心情，「做運動可釋出令人心情愉快的安多酚，間接改善暗瘡情況」。

在清潔護理方面，部分青少年有化妝習慣，化妝後記得徹底卸妝，尤其注意髮際線、下巴等容易被忽略的位置。

陳醫生又提醒，切勿擠亂暗瘡，否則容易形成疤痕增生，假如是疤痕體質的人士，更容易留下疤痕，因此要小心留意。

他補充，暗瘡問題其實十分普遍，有醫學研究發現，超過九成人都有過暗瘡問題，呼籲患者無需過於焦慮。

同場加映：各年齡層理想睡眠時間

保持充足睡眠，對改善暗瘡問題有很大幫助，根據美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）報告列出不同年齡層的理想睡眠時間，如下：

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