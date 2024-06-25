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皮膚護理｜林夏薇機上必敷面膜保濕　原來搭飛機護膚禁忌多？

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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搭飛機護膚都大有學問！

搭飛機去旅行真高興！但其實搭飛機也有煩惱，就是皮膚會因機艙極度乾燥而變得繃緊，繼而出現敏感情況，所以在飛機上的保濕功夫要做到足，就像藝人林夏薇也說過在機上必做保濕，她選擇敷面膜，但大家又知道在機上敷面膜也有禁忌嗎？如果做錯的話分分鐘弄巧反拙！

相信很多人都感受過機艙的乾燥感覺，原來飛機在高空飛行時，外界空氣中的濕度非常低，但為了保證乘客的安全和舒適，飛機會從外界引入空氣並進行加壓，而這個過程不會顯著增加空氣的濕度，機艙內的濕度通常只有10-20%，遠低於我們日常生活中的一般濕度水平30-60%，所以愈坐得久，皮膚愈繃緊不適。

林夏薇機上必睡覺+自拍+保濕

藝人工作地點不定，經常搭飛機往返，但很多女藝人皮膚卻光滑有光澤，林夏薇就是其中一個，薇薇都算是半個空中飛人，經常在她的社交網站見到她上載機艙的自拍照。

她也曾留言表示：「機上必做幾件事⋯睡覺+自拍+保濕」，並附上正在敷面膜的照片，務求令皮膚保持最佳狀態。

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搭飛機敷面膜禁忌

其實敷面膜的確是快速保濕的好方法，但在機艙上敷面膜仍有不少需要注意的事項，首先是不建議敷紙面膜，因機上乾燥的空氣會加快吸乾面膜的水份，當面膜被抽乾後，會倒抽面上的水份，隨時愈敷愈乾，所以還是建議用面膜霜代替紙面膜，因面膜霜質地較厚，不容易流失，會較滋潤。

其次就是不要選用一些敷完後，需要再用清水清洗面部的面膜，因為飛機洗手間的水其實不如平日的自來水般乾淨，用來洗面的話，並不是一個好選擇，有皮膚科專家更提醒，機艙內的空間與設施，其實比想像中骯髒，椅子、餐桌等都滿佈細菌，假若觸摸到細菌，又直接觸碰臉部，反而令脆弱的皮膚容易受感染，因此敷面膜前請確保雙手乾淨。

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如何在飛機上保持皮膚水份？

1.多喝水

保持體內水份充足，這有助於減少皮膚的乾燥，最好是在登機前一天，增加飲水的份量，讓身體有足夠的水份供應到給皮膚。

2.避免喝酒精飲品和咖啡

因為酒精飲料和咖啡具有利尿作用，會加速體內水份流失，所以要盡量避免。

3.使用保濕產品

使用高效保濕霜或潤膚乳，可以幫助鎖住皮膚的水份。

4.忌不停噴保濕噴霧

保濕噴霧需要能立即舒緩皮膚的繃緊感，但噴幾次就好，它在臉上維持的時間其實有限，如果不停噴的話，反而蒸發後會令皮膚的水份被帶走，變得更繃緊。

5.不要化妝

無論是短程還是長程，在飛機內都盡量不要化妝，因為若果化妝品成份標榜清爽控油，皮膚乾燥的情況只會雪上加霜，而粉底液、粉餅或胭脂等有修飾功效的化妝品，就會加重皮膚負擔，影響皮膚呼吸。

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