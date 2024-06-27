  • 31°C
香港時間 : 2024627日 (四) 21:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中暑危機｜醫生拆解熱傷害4種先兆　1種情形竟是最大危機

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 7 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【夏天／高溫／炎熱／中暑／熱衰竭／熱傷害】近期天氣非常炎熱，大家務必做好降溫消暑及防曬措施，避免中暑。台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁中指出，人體在高溫環境下容易不知不覺受到熱傷害，嚴重可以中暑致死；為此，醫生分別分享避免熱衰竭惡化的6大重點，以及避免中暑惡化的10大重點，提醒大家出現熱傷害症狀時要懂得自救。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜「冷氣病」恐誘面癱危機？醫生拆解成因+3大預防法

熱傷害常見4大前期症狀

黃軒醫生指出，人體在高溫環境下容易不知不覺受到熱傷害，包括中暑、熱衰竭等，而熱傷害主要有4大常見前期症狀：

  • 熱水腫：當暴露在高溫環境下一段時間，身體會避免過熱而擴張血管，試圖把多餘的熱量散發到體外，從而令血液積聚在腳踝中，形成腳踝位置的局部性水腫。
  • 熱疹：流汗是身體散熱的其中一個自然機制，但當流汗時皮膚出現細小並帶有刺痛感的紅點，即出現了熱疹，如果汗腺受阻塞甚至有機會引致皮疹。
  • 熱痙攣：當身體大量流汗而又未及時補充水分和電解質時，肌肉就容易出現痙攣情況，此時應遠離熱源，並以口服或靜脈注射補充水分和電解質。
  • 熱昏厥：當大量流汗和血壓下降而流失大量體液時，血液暫時無法穩定流向大腦，引發頭暈，造成熱昏厥。

同場加映：

中暑危機｜東莞破高溫36℃　44歲女子確診「熱射病」致死率逾50%

6大重點避免熱衰竭持續惡化

黃軒醫生強調，不少人都會忽略高温熱傷害的症狀如熱疹、熱水腫等，其實當身體失去大量體液和鹽分後，身體也失去代償的應付能力。他解釋，隨著身體核心溫度升高超過37°C，排汗量越來越多、口渴感也會越來越強烈、頭暈情況亦會變得嚴重，造成熱衰竭；他強調，「大部份人只有感到越來越疲勞」，然而這才是最大的危險。他續指，噁心或會引發嘔吐腹瀉，肌肉痙攣或會頻繁地發生，伴隨心悸和手腳麻痺，然而如果完全沒有任何不適並完全停止流汗，意味著身體正處於中暑致命的危險狀況。

當懷疑自己有熱衰竭，醫生建議參考6大重點以避免症狀持續惡化：

點擊圖片放大
+7
+6

10大重點避免中暑持續惡化

黃軒醫生續指，當身體核心溫度超過40°C，身體處理熱量的機制也會隨之喪失，同時流失了大量體液、排汗功能完全停止，造成中暑，此時死亡率高達30%至80%。他表示，中暑和熱衰竭最大差別除了身體核心溫度的分別，也包括中樞神經系統症狀如步態不穩、意識混亂、分不清時地人、譫妄、抽搐、癲癇發作、昏迷等。

點擊圖片放大
+10
+9

醫生提醒大家，在夏天戶外活動時，務必要注意熱傷害4大症狀「熱水腫 、熱紅疹 、熱痙攣 、熱昏厥」，他們都是身體所發出的警號，避免進一步演變成熱衰竭或中暑；而做好預防措施，就是最有效避免熱傷害的方法：

  • 避免最炎熱的時間外出，尤其是上午10點至下午4點之間；
  • 穿著透氣、吸汗的衣物，並選擇淺色以反射陽光；
  • 確保補充足夠水分，以防脫水和電解質失衡。

內容獲「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權刊登。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

夏日消暑｜35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑 醫生教1件法寶極速降6°C
14:00 2024/06/24
夏日消暑｜35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑 醫生教1件法寶極速降6°C
中暑急救︱陳奕迅打網球中暑暈倒下巴受傷見骨縫逾30針　醫生拆解中暑症狀+急救法
14:13 2024/06/11
中暑急救︱陳奕迅打網球中暑暈倒下巴受傷見骨縫逾30針　醫生拆解中暑症狀+急救法
Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？　中醫拆解中暑成因+4大急救穴位
17:27 2024/06/07
Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？　中醫拆解中暑成因+4大急救穴位

你可能感興趣

夏日消暑｜35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑 醫生教1件法寶極速降6°C
14:00 2024/06/24
夏日消暑｜35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑 醫生教1件法寶極速降6°C
中暑急救︱陳奕迅打網球中暑暈倒下巴受傷見骨縫逾30針　醫生拆解中暑症狀+急救法
14:13 2024/06/11
中暑急救︱陳奕迅打網球中暑暈倒下巴受傷見骨縫逾30針　醫生拆解中暑症狀+急救法
Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？　中醫拆解中暑成因+4大急救穴位
17:27 2024/06/07
Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？　中醫拆解中暑成因+4大急救穴位
健康問題 網絡熱話 健康養生 酷熱天氣 中暑 水腫 腹瀉 頭暈

最高瀏覽

歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
歐國盃必備零食︱10款通過致癌物檢測薯片　消委會測試6款脆片不含致癌物
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
遊日注意︱日本多地食水地下水及附近居民血液　驗出含恐致癌物PFAS 日本緊急檢測全國自來水
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
星二代丨胡諾言陳琪次女胡芷悠小學畢業　Jacey愈大愈靚女有潛質選港姐　
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月27日 時間16:05）
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬
細菌溫床丨醫生揭10大日用品污糟過馬桶　1件物品用1日細菌激增1700萬