中暑危機｜醫生拆解熱傷害4種先兆　1種情形竟是最大危機

【夏天／高溫／炎熱／中暑／熱衰竭／熱傷害】近期天氣非常炎熱，大家務必做好降溫消暑及防曬措施，避免中暑。台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁中指出，人體在高溫環境下容易不知不覺受到熱傷害，嚴重可以中暑致死；為此，醫生分別分享避免熱衰竭惡化的6大重點，以及避免中暑惡化的10大重點，提醒大家出現熱傷害症狀時要懂得自救。

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熱傷害常見4大前期症狀

黃軒醫生指出，人體在高溫環境下容易不知不覺受到熱傷害，包括中暑、熱衰竭等，而熱傷害主要有4大常見前期症狀：

熱水腫： 當暴露在高溫環境下一段時間，身體會避免過熱而擴張血管，試圖把多餘的熱量散發到體外，從而令血液積聚在腳踝中，形成腳踝位置的局部性水腫。

當暴露在高溫環境下一段時間，身體會避免過熱而擴張血管，試圖把多餘的熱量散發到體外，從而令血液積聚在腳踝中，形成腳踝位置的局部性水腫。 熱疹： 流汗是身體散熱的其中一個自然機制，但當流汗時皮膚出現細小並帶有刺痛感的紅點，即出現了熱疹，如果汗腺受阻塞甚至有機會引致皮疹。

流汗是身體散熱的其中一個自然機制，但當流汗時皮膚出現細小並帶有刺痛感的紅點，即出現了熱疹，如果汗腺受阻塞甚至有機會引致皮疹。 熱痙攣： 當身體大量流汗而又未及時補充水分和電解質時，肌肉就容易出現痙攣情況，此時應遠離熱源，並以口服或靜脈注射補充水分和電解質。

當身體大量流汗而又未及時補充水分和電解質時，肌肉就容易出現痙攣情況，此時應遠離熱源，並以口服或靜脈注射補充水分和電解質。 熱昏厥：當大量流汗和血壓下降而流失大量體液時，血液暫時無法穩定流向大腦，引發頭暈，造成熱昏厥。

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6大重點避免熱衰竭持續惡化

黃軒醫生強調，不少人都會忽略高温熱傷害的症狀如熱疹、熱水腫等，其實當身體失去大量體液和鹽分後，身體也失去代償的應付能力。他解釋，隨著身體核心溫度升高超過37°C，排汗量越來越多、口渴感也會越來越強烈、頭暈情況亦會變得嚴重，造成熱衰竭；他強調，「大部份人只有感到越來越疲勞」，然而這才是最大的危險。他續指，噁心或會引發嘔吐腹瀉，肌肉痙攣或會頻繁地發生，伴隨心悸和手腳麻痺，然而如果完全沒有任何不適並完全停止流汗，意味著身體正處於中暑致命的危險狀況。

當懷疑自己有熱衰竭，醫生建議參考6大重點以避免症狀持續惡化：

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10大重點避免中暑持續惡化

黃軒醫生續指，當身體核心溫度超過40°C，身體處理熱量的機制也會隨之喪失，同時流失了大量體液、排汗功能完全停止，造成中暑，此時死亡率高達30%至80%。他表示，中暑和熱衰竭最大差別除了身體核心溫度的分別，也包括中樞神經系統症狀如步態不穩、意識混亂、分不清時地人、譫妄、抽搐、癲癇發作、昏迷等。

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醫生提醒大家，在夏天戶外活動時，務必要注意熱傷害4大症狀「熱水腫 、熱紅疹 、熱痙攣 、熱昏厥」，他們都是身體所發出的警號，避免進一步演變成熱衰竭或中暑；而做好預防措施，就是最有效避免熱傷害的方法：

避免最炎熱的時間外出，尤其是上午10點至下午4點之間；

穿著透氣、吸汗的衣物，並選擇淺色以反射陽光；

確保補充足夠水分，以防脫水和電解質失衡。

內容獲「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權刊登。

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