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性病危機｜女生初嘗禁果做足安全措施　仍遭初戀男友傳染性病大崩潰

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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【安全性行為／性病／初戀】就算「初戀情人係你老公」，亦有機會染上性病！台灣一名女生與初戀男朋友交往2年，一直有做足安全措施和接種HPV疫苗，本以為萬無一失，沒想到男友一直隱瞞自己在外面找床伴的事，導致女事主染上性病，頓時大感崩潰。有專家指出，女士感染性病，不一定是從性交途徑感染，此外接種疫苗後，也不代表百分百安全。

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少女情竇初開竟惹性病

該名台灣女生在社交平台Dcard上以「從來沒有想過菜花會發生在我身上」發文，指自己與初戀男友交往兩年，兩人情到濃時亦少不免「做愛做的事」。女事主與男友歡愉纏綿時當然有做足安全措施，沒想到仍感染了性病。

我從來都沒有約炮過，也很注意清潔，很不幸的菜花竟然發生在我身上。

發現感染後，她要求男友亦去檢查，果然不出所料男友是帶菌者。女事主得悉消息後當時崩潰，本以為男友亦是如她一樣是「情場新手」，後來才發現男友外面風流快活，曾經嫖妓。女事主不但對男友失望，對於要接受治療亦感到難過。

已做足安全措施仍染病

帖文下有網民留言安慰事主，亦有網民分享自身經歷鼓勵，指俗稱「椰菜花」的性病疣是可以痊癒的，不用過分擔心。亦有網民以過來人身份分享治療的心路歷程，指自己切除息肉時全身麻醉，不會有太多痛楚，以此來安慰女事主。有網民亦提出，只要接種HPV疫苗（九價）就能夠預防感染。女事主其後回覆這則留言，指自己原來早已在1年前接種HPV疫苗，與男友進行性行為時，亦有做足安全措施使用安全套，惟最後仍確診，對此感到大惑不解。

接種疫苗並非百分百保護

接種HPV疫苗就能夠得到100%抗體嗎？根據台灣衛生福利部國民衛生署資料指出，人類乳突病毒（HPV）疫苗可以預防60至90%HPV感染，因各種疫苗的涵蓋價數而異，而目前尚未有涵蓋所有病毒型別的疫苗，故此接種HPV疫苗後，女士們仍須有安全性行為及定期接受子宮頸抹片篩檢，以提供更完整的保護。

日常生活環境可導致間接傳染性病

台灣北醫附醫院泌尿科主治醫生陳偉傑、羅詩修早前在Facebook專頁指，性病疣除了在性關係中傳播，亦可在日常生活中不少環境或可致導致間接傳染，例如：

  • 公廁馬桶若被「椰菜花」患者使用過而未經清潔；
  • 肛門處有小傷口時被馬桶水花濺到；
  • 潮濕環境下接觸到患者的分泌物、傷口。

 

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據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出性病疣。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

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4招預防感染

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如性病疣是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出性病疣。

胡醫生續指，性病疣主要經由性接觸傳播，即使沒有插入式行為，與性器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。他提醒可從4招預防感染：

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