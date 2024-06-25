Ride It Out丨泳兒x Pandora合作新歌　Vincy化身女車手以駕駛比喻人生

▲ 泳兒有新歌呀！

歌手泳兒（Vincy）今年展開新一章的音樂企劃，歌曲將與不同樂隊crossover，繼上首《撞到正》跟Nowhere Boys合作，飾演驅魔人後後，這次跟Pandora聯乘，Vincy化身女車手，以駕駛比喻人生，享受無拘無束的自由，歌曲《Ride It Out》今日（25日）上架。

提到這次邀請Pandora合作，Vincy坦言近年一直有留意他們的作品，風格愈見鮮明，自己亦想嘗試這種groovy style。

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與Pandora錄音感輕鬆

由於錄音期間Vincy吸收了不少Pandora主音Tony的唱歌建議，因此她決定捨棄一些自己既定的方法，再加入一些自己的習慣，希望將兩者的特色融為一體。

Vincy表示跟Pandora錄音十分輕鬆，因為他們是「爛gag王」，「佢地好搞笑，我鍾意搞笑嘅人，我覺得一齊做嘢呢個vibes幾好。但係要認真錄音嘅時候大家又會好認真，對每個細節都會好執着同埋好有要求。錄音嘅時候Tony好似大家嘅大佬咁樣，我哋喺側邊傾偈吹水嘅時候佢會好認真喺電腦面前幫我哋處理音樂，跟住就會拉返我哋返嚟一齊繼續。」

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享受揸車時光

不論吃飯、逛街、旅遊，Vincy都不喜歡獨自一人，唯獨駕駛，「其實我好奇怪，好矛盾，除咗揸車我鍾意一個人，好多時候我都好鍾意同朋友一齊。對於我嚟講揸車係一個忙碌嘅生活裏一個喘息空間同埋一個我可以掌控我自己生活節奏嘅一個小天地，所以我鍾意自己揸車，有一種可以掌控自己人生、有一種好自由嘅感覺。」

她透露首次聽到歌曲demo時，腦海中已即時呈現出車的畫面及聲音，「所以我覺得Pandora喺掌握呢隻關於車嘅歌嘅感覺做得非常之好。」

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